Obecnie panuje przekonanie, że coraz trudniej o prawdziwą miłość i trwały związek. Coraz częściej słyszymy o rozstaniach, rozwodach… Nie napawa to optymizmem. Na szczęście, istnieją pary, które są ze sobą na dobre i na złe, nawet już od kilkudziesięciu lat! Kochają się, wspierają i są najlepszymi przyjaciółmi. Jesteście ciekawi, które gwiazdy są ze sobą najdłużej? Gwarantujemy, będziecie zaskoczeni historią ich miłości!

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel

20 września minie 11 rocznica ślubu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela! Przepiękna ceremonia zaślubin odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Poznali się i zakochali na parkiecie tanecznego show. Od tego czasu tworzą jeden z najbardziej udanych związków w polskim show biznesie, a teraz będą razem jurorami w programie „Czar Par”!

Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski

Historia miłości Małgorzaty Kożuchowskiej i Bartłomieja Wróblewski jest jak z filmu! Po raz pierwszy spotkali się w Rzymie po śmierci Jana Pawła II. Później Bartek długo zabiegał o aktorkę – wykupił bilety na wszystkie spektakle z jej udziałem i za każdym razie zostawiał bukiet kwiatów! Teraz są małżeństwem już 11 lat i mają syna Franciszka.

Dorota Chotecka i Radosław Pazura

Dorota Chotecka i Radosław Pazura poznali się na studiach aktorskich i są razem 30 lat! Jak wyglądało ich pierwsze spotkanie?

- To było dawno temu, ale pamiętam ten dzień, kiedy zobaczyłem pierwszy raz Dorotę. To było na słynnych schodach szkoły filmowej. Zobaczyłem jej długie nogi. Tak długie, że nie mogłem się im oprzeć - tak Radosław Pazura wspominał moment poznania swojej przyszłej żony, podczas konferencji prasowej programu "Czar Par".

Jaki jest ich sekret? Być może zdradzą go w programie „Czar Par”, w którym będą oceniać uczestników.

Artur Żmijewski i Paulina Petrykat-Żmijewska

Miłość Artura Żmijewskiego i Pauliny Petrykat-Żmijewskiej trwa już 35 lat! Poznali się w liceum w Legionowie. Choć Paulina była młodsza o dwa lata, od razu spodobała się Arturowi. Co ciekawe, to właśnie ona przełamała pierwsze lody i zaprosiła go na randkę! Od tego momentu są nierozłączni i doczekali się trójki dzieci – Ewy, Karola i Wiktora.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Antoni Królikowski

Małgorzata Ostrowska–Królikowska i Antoni Królikowski to prawdziwi rekordziści! Tworzą szczęśliwy związek już od … 37 lat! Poznali się na studiach aktorskich. Podobno ich pierwsza randka odbyła się w zoo! Jak mówi Małgorzata, Paweł ujął ją serdecznością, ciepłem i pozytywną energią. Mają 5 dzieci – Antoniego, Jana, Ksawerego, Julię i Marcelinę.

"Czar Par" wraca!

Przepis na trwały związek? Szukaj go w programie „Czar Par”, który wraca na ekrany telewizorów po 23 latach! W połowie lat 90. ten teleturniej cieszył się ogromną popularności. „Czar Par” prowadzony przez niespełna 30-letniego wówczas Krzysztofa Ibisza i Hannę Dunowską był jednym z najchętniej oglądanych programów w telewizji (poszczególne odcinki miały aż 60% udziału w rynku!).

Czy jego nowa wersja również spodoba się publiczności? Czujemy, że tak! Obsada „Czaru Par” jest naprawdę gwiazdorska. Jego gospodarzami będą Maciej Kurzajewski i Izabella Krzan. Tytułowe pary ocenią za to Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel oraz Dorota Chotecka i Radosław Pazura. Jesteście ciekawi, jak poradzą sobie uczestnicy programu i kto wygra 300 tysięcy złotych? Koniecznie oglądajcie „Czar Par” w każdy piątek na antenie TVP2 o 20:50. Będzie się działo!

