Czy przyjaźń między kobietą a mężczyzną jest możliwa? Natalia i Adam znają się od dziecka. Nigdy nie byli parą, ale od zawsze są razem. Mieszkają w jednym domu, korzystają wspólnie z pomieszczeń w swoich mieszkaniach, a ich sypialnie dzieli tylko cienka ściana. Oboje jednak poszukują miłości, bo dotychczas nie wieli w niej dużo szczęścia.

W poszukiwaniu miłości

Natalia pragnie poznać mężczyznę, który będzie prawdziwym oparciem i wesprze ją w wychowani syna i codziennych obowiązkach. Adam jest po rozwodzie i odczuwa silną potrzebę odreagowania, szukając coraz to nowych wrażeń. Ich życie zmienia się z dnia na dzień, kiedy oboje poznają potencjalnie idealnych kandydatów na partnerów. Na jego drodze los stawia piękną Marikę, podróżniczkę i pisarkę, która zaprasza go do swojego świata. Tymczasem w Natalii zakochuje się Bruno, bogaty dentysta, który chce spełniać jej wszystkie marzenia. Przypadkowe znajomości zapowiadają się obiecująco...

Mat. prasowe

„Miłość jest blisko” to świetna propozycja dla fanów ciepłego kina pełnego zwrotów akcji i dobrego poczucia humoru. Na ekranie zobaczymy gwiazdy polskiego kina: w rolach głównych Wernika Książkiewicz i Wojciech Solarz, obok których pojawią się wybitni Olga Bołądź, Janusz Chabior czy Grzegorz Małecki.

Mat. prasowe

„Miłość jest blisko” pojawi się na ekranach kin 11 lutego 2022 roku.

Artykuł powstał z udziałem TVP