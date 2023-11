1 z 11

Na kreatywność internautów zawsze można liczyć! Tym razem fani Roberta Lewandowskiego i klubu Bayern Monachium wykazali się bardzo dużym poczuciem humoru. Klub Roberta na swoim oficjalnym profilu na Facebooku poprosił fanów o to, by ci przerobili zdjęcie "Lewego". Okazuje się, że jedno meczowe zdjęcie Roberta Lewandowskiego stało się inspiracją do stworzenia wielu zabawnych memów. Robert jako baletnica, Robert jako koszykarz, Robert uciekający przed lwem... Kibicom Bayernu Monachium gratulujemy wyobraźni! Przerobione zdjęcia Roberta znajdziecie w naszej galerii.

