Jock McDonald był założycielem zespołu The Bollock Brothers, który powstał w 1979 roku. Grupa zdobyła uznanie na scenie punkowej, łącząc oryginalne brzmienia z coverami znanych artystów. W dorobku zespołu znajduje się dziewięć albumów studyjnych, cztery nagrania koncertowe i aż 28 singli.

Reklama

The Bollock Brothers zasłynęli m.in. z utworów „Horror Movies”, „The Bunker” czy „The Legend of the Snake”. McDonald i jego zespół stworzyli także nowe wersje przebojów takich jak „Faith Healer” Alexa Harveya czy „Harley David (Son of a B***h)” Serge’a Gainsbourga. Zespół interpretował również twórczość Led Zeppelin, Davida Bowiego oraz Steppenwolfa.

Jock McDonald jeszcze przed śmiercią pracował nad nowym materiałem – planowany był singiel oraz cały album, które miały być kolejnym rozdziałem jego bogatej kariery.

Nie żyje Jock McDonald. Legendarny muzyk utonął

Wiadomość o śmierci Jocka McDonalda przekazał publicznie perkusista The Bollock Brothers, Pat Pattyn. Informację ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Z wielkim smutkiem w sercu muszę przekazać wam tę straszną wiadomość. Niestety, nasz wokalista Jock McDonald zmarł zeszłej nocy w Irlandii. Wygląda na to, że doszło do dziwnego wypadku podczas pływania przekazał Pattyn.

Pattyn dodał również, że dzieci McDonalda poprosiły go o przekazanie tej informacji w taki sposób. Zarówno rodzina, jak i członkowie zespołu są w szoku po nagłej śmierci artysty.

Jego dzieci poprosiły mnie, abym przekazał tę informację w ten sposób. Rodzina i wszyscy członkowie zespołu są w szoku. Spoczywaj w pokoju, mój przyjacielu. Będę za Tobą tęsknił czytamy w komunikacie.

Bliscy żegnają Jocka McDonalda

Jock McDonald był postacią wyjątkową – wspominany jako człowiek pełen pasji, energii i oddania muzyce. Przyjaciele i współpracownicy podkreślali jego miłość do futbolu oraz kultury Belgii i Niemiec.

R.I.P. Jock, gdziekolwiek jesteś. Ponad 40 lat przyjaźni, śmiechu i wspólnych planów. Dobre wspomnienia pozostaną na zawsze napisał jeden z przyjaciół McDonalda.

Hołd złożyła również niezależna wytwórnia Charly Records.

Jesteśmy głęboko zasmuceni wiadomością o śmierci Jocka McDonalda. Myślami jesteśmy z jego rodziną i przyjaciółmi w tym trudnym czasie. Spoczywaj w pokoju, Jock czytamy w oświadczeniu.

Śmierć Jocka McDonalda to ogromna strata dla świata muzyki punkowej. Jego ponad czterdziestoletnia obecność na scenie i wkład w rozwój gatunku pozostaną niezapomniane. The Bollock Brothers to zespół, który dzięki jego wizji połączył klasykę z awangardą, zachowując jednocześnie autentyczność i artystyczną szczerość.

To szczególnie bolesna informacja, zwłaszcza że niedawno zmarł Ozzy Osbourne, legendarny wokalista kultowego zespołu Black Sabbath. Artysta kochany przez miliony odszedł pod koniec lipca.

Reklama

Zobacz także: Dwugodzinna walka o życie Ozzy'ego Osbourne'a! Ratownicy na miejscu z helikopterem