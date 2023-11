Zastanawiasz się, jakie życzenia napisać w sms-ie, na facebooku… Co umieścić na kartce bożonarodzeniowej, by nie była banalna? Co wypada życzyć szefowi, co babci, co dalekiemu kuzynowi? Wybraliśmy dla Was najpiękniejsze życzenia na Boże Narodzenie, cytaty które z pewnością trafią do każdego.

Niech przeżywana na nowo Tajemnica Narodzenia Chrystusa będzie źródłem światła i radości oraz mocy i pokoju wraz z nadzieją na Nowy Rok.

św. Jan Paweł II

Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok – Dobrym Czasem.

Konstanty Ildefons Gałczyński

I pomyśl, jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne, matkę, osiołka, Betlejem.

ks. Jan Twardowski

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy, Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory...

Krzysztof Dzikowski, Czerwone Gitary

Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej, Stało się – między ludzi wszedł Mistrz – Wiekuisty

Cyprian Kamil Norwid

Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym…

św. Jan Paweł II

Gdyby każda noc w naszym życiu mogła być jak noc Bożego Narodzenia, rozjaśniona światłem wewnętrznym…

Brat Roger Schutz, założyciel wspólnoty ekumenicznej z Taizé

Udzielcie dachu nad głową bezdomnemu Chrystusowi i przemieńcie domowe ognisko na dom pokoju, radości i miłości, troszcząc się o każdego spośród waszej rodziny lub po prostu o bliźnich.

Matka Teresa z Kalkuty

Odwieczne Słowo, „Bóg z Boga, Światłość ze światłości” stało się ciałem i zamieszkało wśród nas

św. Jan Paweł II

I na koniec cytat z Biblii:

Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.

Biblia, Łk 2, 10–11

źródło: wikicytaty, Internet