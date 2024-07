O ile nie ma śniegu po kolana, nawet w grudniu śmiało możemy nosić szpilki. Te klasyczne i te bardziej ekstrawaganckie przydadzą nam się na świąteczne przyjęcia i na szaloną sylwestrową noc!

Na wybiegach królowały fantazyjne kozaki z futrem lub innymi ozodobami. Ale jeśli chodzi o szpilki było więcej klasyki.

Nic dziwnego! Zgrabny obcas, dobrze wyprofilowana podeszwa i piękna skóra nie potrzebuje dodatkowych ozdób, by but robił wrażenie.

Dlatego też dobrze jest zainwestować w ponadczasową czarną szpilkę, która będziesz mogła wykorzystać na wiele okazji.

Szukasz modnych butów? Koniecznie zajrzyj do najnowszego numeru Flesza!

