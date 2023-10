Miłość to jedno z najpiękniejszych uczuć. Dobry związek nie jest zawsze idealny, ale sprawia, że życie staje się głębsze i pełne kolorów. Warto o tym pamiętać i celebrować wspólne chwile. A czy jest lepsza okazja niż walentynki?:) Jest to świetny moment, by podarować ukochanej prezent, który wyrazi twoje uczucia. Według nas doskonałym walentynkowym podarunkiem będzie piękna biżuteria. A najlepiej personalizowana, dlatego polecamy miłosne talizmany od Lilou. Kochają je gwiazdy, kochamy i my! Aby ułatwić wam wybór, stworzyliśmy cztery kategorie, w których prezentujemy najpiękniejsze kolczyki, naszyjniki, bransoletki i pierścionki z oferty marki.

Miłosna klasyka

Mat.prasowe Lilou

Na zdjęciu: Naszyjnik nieskończoność z blaszką - 189 zł, Naszyjnik z Łapaczem Emocji z pozłacanym sercem i sercem z masy perłowej - 347 zł, Bransoletka z sercem z masy perłowej w ramce ze złota - 598 zł, Naszyjnik LOVE z sercem - 1368 zł.

Twoja ukochana jest wierna klasycznej biżuterii? Doskonałym prezentem będzie naszyjnik LOVE z sercem ze złota, czyli połączenie subtelnego łańcuszka oraz słowa LOVE. Te 4 litery nadadzą mu niepowtarzalną moc miłości! Wiadomo, że najpiękniejsze co możemy komuś podarować to wyjątkowe chwile. Dlatego doskonałym prezentem będzie Łapacz Emocji, który został stworzony do kolekcjonowania pięknych wspomnień. Można dołączyć do niego ulubione zawieszki Lilou i stworzyć własną kompozycję najważniejszych chwil. Chcesz pokazać, że twoje uczucie jest wieczne? Podaruj jej naszyjnik nieskończoność pozłacany 23-karatowym złotem. Ten prezent będzie wyrażał więcej niż 1000 słów! Natomiast w bransoletce z sercem z masy perłowej zakochają się miłośniczki klasyki, które uwielbiają niebanalne i wyrafinowane dodatki.

Marzenia romantyczki

Mat.prasowe Lilou

Na zdjęciu: Kolczyki Sun na sztyfcie z żółtym kwarcem - 199 zł, Bransoletka z pozłacanym sercem i zapięciem Infinity na cienkim sznurku- 179 zł, Woda perfumowana Live to Love - 229 zł.

Romantyczki uwielbiają mieć coś, co zawsze będzie przypominać jej o ukochanym. Dlatego bransoletka z pozłacanym sercem i zapięciem Infinity na cienkim sznurku jest stworzona dla delikatnej marzycielki. Osobisty grawerunek na sercu doda wyjątkowości i pomoże wyrazić twoje uczucia. Ukochana jest dla ciebie dużym wsparciem? Podziękuj jej za to i podaruj kolczyki w sztyfcie w kształcie słońca z żółtym kwarcem. Ten wyjątkowy kamień symbolizuje stabilność i bezpieczeństwo. Kolejny pomysł? Perfumy Lilou, które powstały w zgodzie z filozofią Live to Love, która zakłada celebrację chwil, pięknych wspomnień oraz oczywiście miłości. Jak pachną? Słodką wanilią i karmelem oraz orzeźwiającymi cytrusami, które korespondują z zaskakującym zapachem pieprzu oraz białego piżma. Dopełnieniem są głębokie nuty drzewne. Warto dodać, że elegancki flakon perfum został ozdobiony złotą blaszką, którą można spersonalizować osobistym grawerunkiem z dedykacją.

Młodzieńczy flirt

Mat.prasowe Lilou

Na zdjęciu: Bransoletka LOVE z pozłacanych literek z sercem na cienkim sznurku - 266 zł, Kolczyki nieskończoność ze złota - 339 zł, Bransoletka z pozłacanym sercem Etincelle na sznurku - 59 zł.

Określenia takie jak, radość, lekkość i optymizm najlepiej opisują twoją partnerkę? Jesteśmy pewni, że przypadnie jej do gustu bransoletka LOVE z pozłacanych literek z sercem na cienkim sznurku. Innym pomysłem jest bransoletka z pozłacanym sercem Etincelle na sznurku. Dlaczego? Ponieważ serce jest symbolem miłości, namiętności i troski! Kobiety, które preferują subtelną biżuterię zakochają się w delikatnych kolczykach nieskończoność ze złota. Co więcej, będą jej codziennie przypominać o twoim gorącym uczuciu.

Romans minimalistki

Mat.prasowe Lilou

Na zdjęciu: Kolczyki z perłami pozłacane - 188 zł, Naszyjnik z pozłacaną literką M na łańcuszku - 138 zł, Pierścionek z kolekcji Zodiac - 149 zł, Kolczyki California Mini pozłacane - 169 zł.

Nie znamy kobiety, której nie podobają się pozłacane kolczyki California Mini. Uwielbiają go również gwiazdy! Ten model nada sznytu i wyrafinowania nawet najprostszej stylizacji. Kolejnym walentynkowym strzałem w dziesiątkę będzie zestaw długich, pozłacanych kolczyków kół z perłowymi zawieszkami. Kolczyki koła można nosić osobno lub połączyć z ulubioną zawieszką Lilou tworząc niepowtarzalną kompozycję. Zawieszka z perłą będzie się również pięknie prezentowała jako naszyjnik na łańcuszku. Inny pomysł? Wybierz model z jej znakiem zodiaku z designerskiej kolekcji Zodiak, a gwiazdy będą sprzyjać twojej ukochanej! „M” jak miłość to nie tylko nazwa serialu, ale i wyjątkowego naszyjnika Lilou:) Cienki łańcuszek i zawieszka w kształcie litery „M” zostały pozłacane 18-karatowym złotem. Taki prezent sprawi radość każdej minimalistce!

