Najnowsze zdjęcie Anny Muchy wywołało burzę na Instagramie. Fani ostro: "Zlituj się, kobieto!"

Anna Mucha opublikowała na Instagramie swoje najnowsze zdjęcie i chyba nie spodziewała się, że wywoła taką burzę w sieci. Pod fotką gwiazdy "M jak miłość" pojawiło się sporo komentarzy, w których internauci kytykowali pomysł... noszenia maseczek ochronnych. Anna Mucha pokazała, że w maseczce wybrała się ostatnio do teatru- niestety ten pomysł podzielił jej fanów!

W związku z pandemią koronawirusa władze w Polsce już wiosną wprowadziły wiele obostrzeń. Po kilku miesiącach nastąpiło odmrożenie gospodarki, a wraz z nią m.in. zniesiono nakaz noszenia maseczki na świeżym powietrzu i przy zachowaniu bezpiecznego dystansu. Wchodząc do zamkniętych pomieszczeń Polacy mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Pamiętała o tym Anna Mucha, która wybrała się ostatnio do teatru.

wczoraj byłam w teatrze 💪🏼 co prawda tym razem w charakterze widza, ale cóż to była za przyjemność ! I radosc ! i emocje ! I publiczność dopisała 😍 było cudownie ! I już się nie mogę doczekać, aż sama wrócę na deski i będę mogła Was bawić - napisała Anna Mucha.

Zdjęcie aktorki w maseczce wywołało burzę wśród jej fanów. Niektórzy internauci nie ukrywali, że są przeciwnikami zakrywania ust i nosa!

Pozostali internauci nie zgadzali się z tymi stwierdzeniami i odpowiadali na tego typu komentarze.

- (...) Każdy z nas ma inne podejście do tematu i myślę, że każdy ma pełne prawo do zachowań, które dają mu poczucie bezpieczeństwa. Jeśli ktoś w obecnej sytuacji czuje się bezpieczniej, chodząc w kombinezonie u masce to ma do tego pełne prawo i raczej nie powinniśmy tego oceniać.

- grzybica płuc od maseczki?? Zlituj się kobieto!

- To znaczy, że wszyscy chirurdzy powinni już dawno wyginąć - pisali fani.