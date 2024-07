W okresie przedświątecznym w Hollywood dzieje się wyjątkowo dużo. Wielkie imprezy organizowane są niemal codziennie, a na każdej zjawiają się gwiazdy wielkiego formatu!

Na charytatywnym evencie Celebration of Babies Luncheon, zjawiła się m.in. Jessica Alba w ciekawej sukience Thakoona, ulubieńca Anny Wintour. Aktorka sukienkę połączyła ze szpilkami na koturnie od Briana Attwooda. Na tej samej imprezie można było również spotkać Amandę Seyfried w różowej sukience Calvina Kleina i szpilkach Yves Saint Larent!



Na Trevor Live Event, Fergie pokazała się w krótkiej metalicznej kreacji Amen z rękawami ozdobionymi piórami. Zoe Saldana wybrała krótką inspirowaną latami 60. sukienkę Rena Lange i szpilki Christiana Louboutina, a gwiazda muzyki country LeAnn Rhymes założyła jedwabną kreację Nini z pelerynką w kolorze zielonym. Piosenkarka uzupełniła look czarną kopertówką i szpilkami Alexandra McQueena z aplikacjami z falbanek.



Zaś na wielkim balu świątecznym radia KIIS FM Jingle Ball 2011, Jennifer Love-Hewitt miała na sobie krótką sukienkę Prady w czerwonym kolorze, który doskonale pasował do okazji.



Która wypadła najlepiej, a która najgorzej?



jm

