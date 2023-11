Poszukiwanie modnego i ciepłego swetra to nie lada wyzwanie! Szczególnie, że w tym sezonie rządzą fasony, które mogą sprawiać trudności stylizacyjne. Oversize, golf oraz sweter w intensywny czerwonym kolorze są naprawdę wymagającymi trendami. Czy wiesz jak je nosić, by wyglądać szczupło oraz stylowo? Podpowiadamy z czym je łączyć, by nie popełnić modowego faux-pas i prezentować się smukło oraz modnie!

Swetro-sukienki

Za co kochamy zimę? Za długie swetry, który nosimy jak sukienki! Zresztą nie tylko my – Katie Holmes, Blake Lively i Bella Hadid również uwielbiają ten trend. Taki sweter sprawdzi się w wersji rockowej, casualowej albo seksownej - wszystko zależy od butów i dodatków, które do niego dobierzemy. Świetnie będą się prezentować z nim biker boots, sneakersy oraz kobiece muszkieterki. W tym sezonie najmodniejsze połączenie to oversizowy sweter z golfem z długimi kozakami na wysokich obcasach. Dobierz do niego wyrazistą biżuterię, a twój facet pokocha taką stylizację!

Czerwony sweter

Sweter w czerwonym kolorze to modowy strzał w dziesiątkę! Jego magia polega na tym, że pasuje zarówno brunetkom, jak i blondynkom, dodaje energii i sprawi, że od razu wyróżnisz się z tłumu. Jak go nosić? Możesz wziąć przykład z Belli Hadid i połączyć sweter z podartymi Mom Jeans albo postawić na czerwony total look, jak Victoria Beckham i Dakota Johnson. Pamiętaj, że czerwony sweter powinien grać pierwsze skrzypce w twojej stylizacji. Czerwień jest kolorem, który nie lubi wyrazistej konkurencji, dlatego najlepiej sprawdzi się w połączeniu z odcieniami granatu, bielą, beżem lub czernią.



Oversizowy kardigan

Oversizowy kardigan sięgający kostek jest ciepły, niezwykle stylowy i lubiany przez gwiazdy. Ten fason jest wręcz stworzony do naszego polskiego, chłodnego klimatu, ponieważ ochroni całe ciało przed zimnem. Długi sweter szczególnie pokochała Gigi Hadid i Blake Lively! Modelka nosi go zarówno w minimalistycznym wydaniu oraz w seksownej wersji, natomiast Blake stawia na wygodę i niebanalne dodatki. Z czym go łączyć? Przede wszystkim wybieraj dopasowane ubrania! Luźne ciuchy pod spodem i oversizowy sweter może dodać dodatkowe kilogramy i optycznie skrócić sylwetkę. Jeśli jesteś niska, nie zapomnij o butach na obcasie!

Świąteczny sweter

Większość z nas na pewno pamięta słynną scenę z filmu "Dziennik Bridget Jones", gdy główna bohaterka poznała Marca Darciego podczas świątecznego przyjęcia u swoich rodziców. Jego sweter z reniferem nie zachwycił Bridget i stał się obiektem żartów, jednak teraz noszenie świątecznych sweterków przestało być faux pas. Co więcej, jest super trendy! Pokazuje, że mamy dystans do siebie oraz, że potrafimy bawić się modą. Tylko zobaczcie jak uroczo wygląda Leona Lewis i Kourtney Kardashian! Takie sweterki mogą być we wzór z reniferem, bałwankiem, albo śnieżynką. Nosimy je do wszystkiego - leginsów, eleganckich spodni oraz spódnic. W tę Święta odkryj w sobie na nowo dziecko !

