Wiadomym jest, że w Hollywood karierę najlepiej zacząć bardzo wcześnie! Niekiedy np. dzieci wielkich gwiazd pierwsze oblężenia paparazzi przeżywają w wieku niemowlęcym! Jednak my zajmiemy się nastolatkami, bo to one ostatnio rządzą rubrykami towarzyskimi.

Elle Fanning, młodsza siostra Dakoty jest stylową 13-latką, która na koncie ma kilka produkcji filmowych, w których wystąpiła jako aktorka. Elle często pojawia się na czerwonych dywanach w Hollywood, a ostatnio magazyn Vogue US, uznał ją i Dakotę jako jedne z najlepiej ubranych sióstr na świecie.



Lourdes Leon, nie trzeba nikomu przedstawiać. 15-letnia córka Madonny ma jeden z najbardziej rozpoznawalnych stylów spośród młodych gwiazdek. Lourdes uwielbia rockowy glamour z dodatkiem grunge, który ma swoje przełożenie na kolekcje marki „Material Girl”, której wraz ze sławną mamą szefuje.



Hailee Steinfeld ma 14 lat i również jest aktorką. To właśnie ona była gwiazdą słynnej jesiennej kampanii reklamowej Miu Miu, która wzbudziła wiele kontrowersji.



Abigail Breslin ma 15 lat, a na koncie role filmowe u boku największych gwiazd Hollywood, w tym Ashtona Kutchera, Michelle Pfeiffer, czy Hilary Swank.



Ostatnią z nastolatek, którą wybraliśmy do tego zestawienia jest 14-letnia aktorka Chloe Moretz, która na czerwonych dywanach w kreacjach od największych projektantów pojawia się częściej niż większość jej starszych koleżanek po fachu.



Na zdjęciu od lewej: Lourdes Leon, Heilee Steinfeld w sukni Prabala Gurunga, Elle Fanning w kreacji Marca Jacobsa i koralowych butach z odkrytym placem Chanel. Chloe Moretz w sukience Versace dla H&M. Abigail Breslin w sukience Marchesy i butach Jimmiego Choo.



