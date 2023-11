Nie wiesz jakie fryzury będą modne w 2019? Dobrze trafiłaś! Przedstawiamy 5 najważniejszych trendów we włosach, które już pokochały gwiazdy i prezentują je na czerwonym dywanie. Jeśli tej wiosny chcesz być trendy, musisz je wypróbować!

Idealnie gładkie i proste włosy

W tym roku powraca modna fryzura z lat 90! Proste i gładkie włosy (koniecznie z przedziałkiem na środku głowy) lansują tacy projektanci jak Valentino, Versace czy Jil Sander. Ogromną zaletą tego looku jest szybkość i łatwość wykonania go. Jedyne czego potrzebujemy to grzebień oraz dobra prostownica. Pamiętaj, że włosy muszą lśnić i być zdrowe, tak jak u Vanessy Hudgens czy Emmy Roberts! Właśnie dlatego warto postawić na prostownice Philips z serii MoistureProtect - podczas stylizacji nie tylko nie niszczy włosów, ale pozwala też utrzymać ich odpowiednie nawilżenie. Umożliwia prostowanie włosów nawet w niskiej temperaturze (już w 150 stopniach Celsjusza). Urządzenie posiada czujnik temperatury i element kontrolujący, który dobiera temperaturę tytanowych płytek prostujących do potrzeb i rodzaju naszych włosów. Co więcej, płytki są ruchome i dostosowują się do ich grubości, dlatego możemy mieć pewność, że każdy włos zostanie dokładnie wyprostowany!



Szalone loki w wersji XXL

Pragniesz odmiany albo odrobiny szaleństwa? Wypróbuj loki w wersji XXL! Blake Lively i Rita Ora już pokochały ten trend i lansują go na czerwonym dywanie, a Louis Vuitton na swoim ostatnim pokazie mody. Choć z pozoru ta fryzura może wydawać się skomplikowana, nic bardziej mylnego! Wystarczy, że zaopatrzysz się w automatyczną lokówkę Philips MoistureProtect, którą używają fryzjerzy gwiazd. Unikalna otwarta konstrukcja z dłuższym wałkiem pozwala uzyskać więcej loków za jednym razem! Inteligentny system kręcenia loków pozwala szybko stworzyć zarówno drobne loki, jak i luźne fale. Równocześnie dzięki wbudowanemu czujnikowi MoistureProtect, lokówka zachowuje naturalne nawilżenie włosów, a jonizacja zapobiega elektryzowaniu i puszeniu się pasm, pogłębiając przy tym ich blask. Efekt? Bardzo glamour!



Klasyczny i gładki kok

Gładki, niski kok to fryzura, którą w tym sezonie szczególnie upodobała sobie Lady Gaga i Irina Shayk. Nie tylko one! To klasyczne upięcie pojawia się również na wybiegach Paco Rabane i Ralpha Laurena. Jak ją zrobić? Potrzebujesz tylko wsuwek, gumki do włosów oraz prostownicy. By osiągnąć efekt w stylu gwiazd, musisz najpierw dokładnie wyprostować swoje włosy. Postaw na prostownicę Philips z serii MoistureProtect! Została wyposażona w jonizator, który wykorzystuje ujemnie naładowane jony. Dzięki niemu włosy stają się gładkie, lśniące i nie puszą się. Dodatkowo, zastosowana w urządzeniu technologia Moisture zatrzymuje wilgoć we włosach, zapewniając im zdrowy wygląd i elastyczność. Po wyprostowaniu włosów, zepnij je w niski koczek i spryskaj je lakierem. I voila!

Surferskie fale

Dziewczęce i surferskie fale były hitem podczas ostatniego pokazu Chanel i Gucci. Nie jesteśmy zaskoczeni! Taka fryzura doda każdej kobiecie lekkości i niewymuszonego szyku, a dodatkowo odmładza. Zainspiruj się Miley Cyrus oraz Margot Robbie i stwórz look a la dziewczyna surfera w wersji glamour. Włosy gwiazd są błyszczące i w świetnej kondycji, ponieważ ich fryzjerzy używają najlepszych sprzętów, który nie niszczą włosów. Ty też tak możesz! Wypróbuj automatyczną lokówkę Philips MoistureProtect, która pozwala samodzielnie stworzyć efektowne i lśniące fale niczym z salonu fryzjerskiego, zachowując jednocześnie zdrowie włosów. Następnie rozczesz delikatnie pasma szczotką i roztrzep je dłońmi. Prosto, szybko i efektownie!



Naturalne włosy

Jeśli lubisz naturalność i niewymuszony efekt, spodoba ci się ten trend! Stella McCartney i Dolce&Gabana wiosną 2019 stawiają na proste i naturalne włosy. Nie chodzi jednak o idealną i wymuskaną gładkość, a fryzurę ułożoną w 5 minut. Najważniejsze jest jednak, by włosy były zdrowe i lśniące! By stworzyć ten look wystarczy tylko okrągła szczotka i suszarka Philips MoistureProtect. Została wyposażona w czujnik podczerwieni MoistureProtect, który stale reguluje i dobiera optymalną temperaturę suszenia dla zachowania naturalnego poziomu nawilżenia włosów. Urządzenie ma aż sześć trybów siły nawiewu i temperatury, a także pielęgnację jonową zapobiegającą puszeniu czy elektryzowaniu się włosów. Suszarka dostępna jest również z masażerem do skóry głowy. Masażer z miękkimi, wibrującymi wypustkami pomaga uwolnić napięcie skóry głowy, poprawiając jednocześnie krążenie krwi. Dzięki temu włosy będą wyglądać zdrowo i pięknie, a Ty świeżo i promiennie!

