Cztery ultramodne fryzury, piękne kreacje Violi Piekut, monumentalne wnętrza Pałacu Kultury i Nauki oraz największe osobistości świata mody i mediów w pierwszym rzędzie. Tak w wielkim skrócie można opisać pokaz specjalny marki Syoss podczas 9. edycji Flesz Fashion Night. Fryzury zaprezentowane na wybiegu będziemy zapewne często oglądać przez najbliższe miesiące. Są modne, efektowne, ale też naturalne, subtelne - idealnie wypisują się w aktualne trendy. Ich autorem jest Piotr Sierpiński – świetny fryzjer, który na co dzień pracuje z największymi gwiazdami. Piotr jest także ambasadorem Syoss i to produktów tej marki użył do przygotowania wybiegowych looków. Jaki był efekt jego pracy?

Reklama

Pierwsza fryzura to efektowna, ale nieprzesadzona obojętność – delikatnie pofalowane końce dopełniają stylizację, która świetnie się sprawdzi nie tylko na wielkie wyjście, ale także na co dzień. Włosy odbite u nasady wyglądają na gęstsze, ważne jednak, aby wcześniej zadbać o ich nawilżenie – tylko wtedy będą pięknie i zdrowo błyszczały. Piotr do utrwalenia tej fryzury wykorzystał lakier do włosów Syoss Max Hold, który nie skleja włosów.

AKPA

Druga stylizacja to kobiece loki. Piotr przed ich stworzeniem użył termoochronnego spray'u do włosów Syoss Keratin Heat, który zapewnia długotrwały efekt i chroni włosy przed działaniem wysokiej temperatury.

AKPA

Podobna zasada obowiązuje w przypadku trzeciej fryzury, czyli eleganckiego wygładzenia – Piotr poleca wykorzystać potencjał swoich prostych włosów i zamiast „męczyć” kosmyki stylizacją na gorąco – ujarzmić je i dodać im blasku za pomocą profesjonalnych produktów takich jak lakier do włosów Syoss Keratin .

AKPA

Czwarta i ostatnia fryzura to look z pazurem! Artystyczny (kontrolowany!) nieład świetnie sprawdzi się na krótszych włosach. Nieregularne fale i mocno przesunięty przedziałek to idealny pomysł na stylizację na imprezę, randkę czy spotkanie z przyjaciółkami. Kluczowe jest tutaj utrwalenie, ale należy pamiętać, że taka rockowa fryzura musi mieć też w sobie dużo lekkości i nonszalancji. Świetnie się sprawdzi do tego pianka do włosów Syoss Keratin, która wzmacnia stylizowane włosy i nadaje im świetlistego, naturalnego połysku.

AKPA

Syoss oraz jego styliści fryzur byli odpowiedzialni za włosy modelek podczas wszystkich pokazów Flesz Fashion Night. Zespół pod wodzą Piotra Sierpińskiego już od rana pracował na to, aby wieczorne stylizacje zaprezentowane na wybiegu były spektakularne i olśniewające. Efekty przerosły oczekiwania, a marka Syoss po raz kolejny udowodniła, że jej portfolio to profesjonalne produkty, które, co najlepsze, są dostępne w zasięgu każdego z nas!

AKPA

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Syoss