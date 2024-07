Dżins jest w modnie już od wielu lat, jednak w nadchodzącym sezonie będzie przeżywał swój renesans. Do tego wiosną denim nosimy w wersji total look. Nie ma chwili do stracenia! Czas zobaczyć co znajdziecie w kolekcjach popularnych marek.

Na sklepowe półki już trafiły kolekcje na wiosnę-lato 2015, dlatego z łatwością udało się nam znaleźć najmodniejsze dżinsowe ubrania na nadchodzący sezon. Znajdziecie wśród nich m.in.: dzwony (wracają po kilku latach nieobecności), kamizelki, kurtki, sukienki, spódnice zapinane na guziki, ogrodniczki i kombinezony.

