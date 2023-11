Obecnie dostęp do internetu daje dzieciom ogromne możliwości. Jest świetnym narzędziem do samorozwoju, nauki czy poznawania nowych osób. Dzięki sieci każdy może skończyć bezpłatny kurs internetowy, pobrać aplikację na telefon do nauki języków obcych czy obejrzeć ciekawy dokument. Równocześnie internet służy do rozrywki, a większość nastolatków nie wyobraża sobie funkcjonowania bez telefonu i dostępu do social mediów. Obecnie oglądanie Youtuberów czy śledzenie influencerów na Instagramie jest jednym z ulubionych zajęć młodych. Choć może to nie podobać się rodzicom, to próba ograniczania korzystania z telefonu i internetu bywa prawdziwą walką z wiatrakami i może doprowadzić do konfliktu z dzieckiem.

Najlepszy abonament telefoniczny dla dziecka

Jakie rozwiązanie jest najlepsze? Wybierz taki abonament telefoniczny, który zapewni elastyczność umowy, będzie miał dużo GB internetu i co najważniejsze, nie zrujnuje twojego portfela. Abonament Plush ABO za 25 zł na czas nieokreślony, to oferta skierowana do młodych, którzy uwielbiają surfować po Internecie, korzystać z social mediów i długo rozmawiać przez telefon. Na start dostaną aż 10GB na wszystko i dodatkowe 10GB na YouTube! A im dłużej będą korzystać z ABO, tym więcej GB internetu otrzymają w prezencie. Po trzech miesiącach ABO Plush, dostaną 2 GB gratis, po 6 miesiącach 4 GB, po roku 6 GB, a po dwóch latach aż 10 GB.

Elastyczna umowa oraz bezpłatne rozmowy i SMSy

W Plush ABO za 25 zł miesięcznie płacisz 0 zł za SMSy i rozmowy do wszystkich sieci oraz na telefony stacjonarne. Dzięki temu nie musisz się martwić, że twojemu dziecku zabraknie środków na koncie i nie będzie miało jak zadzwonić do ciebie lub innych członków rodziny. Kolejny plus? Korzystasz tak długo jak chcesz, ponieważ nie jesteś związany długim kontraktem. Umowę można wypowiedzieć w każdej chwili lub zrobić sobie wakacje od ABO na miesiąc. Dodatkowo, płacisz ile chcesz: swoje ABO możesz zawsze obniżyć albo podnieść. Wystarczy tylko bezpłatny SMS!



Pakiet social i Youtube dla miłośników internetu

Twoje dziecko pokocha pakiety w Plushu! Przyjrzyjmy się dostępnemu Pakietowi social. Na czym polega? Transfer danych podczas korzystania z aplikacji: Facebook, Whatsapp, Messenger, Instragram nie pomniejszy podstawowego pakietu danych, dzięki czemu dzieci będą mogły cieszyć się nadal bardzo dużą paczką internetu, którą wykorzystają w zależności od swoich potrzeb. Warto również zainteresować się Pakietem YouTube, który ucieszy każdego fana śmiesznych filmów i muzyki – co miesiąc otrzyma 10 GB miesięcznie na transfer filmów.

Jeśli masz dwójkę dzieci albo szukasz korzystnej oferty dla siebie, zapłacisz jeszcze mniej! Z tytułu posiadania więcej niż jednej kartę Plush ABO, cena za abonament spada z 25 zł do 20 zł miesięcznie. Prawda, że korzystne? :)

Materiał powstał we współpracy z siecią Polkomtel