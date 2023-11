Szukasz świątecznego prezentu dla fana technologii, albo wiesz, że bliska ci osoba marzy o dobrym smartfonie? Polecamy 5 najlepszych smartfonów, które równocześnie spełnią najbardziej wygórowane oczekiwania i będą służyć przez lata. Taki prezent każdy z nas chciałby dostać pod choinkę!

1. Samsung S9+

Poszukujesz smartfona do zadań specjalnych? Odpowiedzią jest Samsung S9+! Jego aparat robi bardzo wyraziste i pełne detali ujęcia, nawet przy małej ilości światła! Zawdzięcza to dwóm przesłonom F1.5 i F2.4 oraz funkcji Super Slow-mo. Dodatkowo, posiada dwa tylne aparaty, Super Speed Dual Pixel 12 MP OIS z podwójną przesłoną (F1.5 I F2.4) oraz drugi 12MP OIS z podwójnym zoomem optycznym, które gwarantują najwyższą jakość zdjęć. Od dzisiaj ostre zdjęcia nawet w słabym oświetleniu to żaden problem! Możesz również stworzyć spersonalizowane awatary w 3D i udostępniać je w mediach społecznościowych. Smartfon Samsung S9+ jest wykonany z takich materiałów, jak Gorilla Glass 5 i aluminium serii 7000, które zapewniają trwałość i ekskluzywny wygląd smartfona.

2. Samsung A7

Samsung Galaxy A7 pokocha każdy amator fotografii i pięknych selfie. Ten smartfon posiada zarówno obiektyw 77°, jak i ultraszerokokątny obiektyw 120° - nie musisz się już martwić o to, czy na twoim ujęciu zmieści się wszystko, co chciałeś sfotografować. Telefon został wyposażony w inteligentny system, który automatycznie dostosowuje nasycenie, balans bieli i poziom jasności. Co więcej, posiada również 19 trybów personalizacji, dzięki którym efekt końcowy będzie naturalny. Galaxy A7 zrobi wyraźne zdjęcia nawet w warunkach słabego oświetlenia, ponieważ posiada potrójny tylny aparat o wysokiej. Fanów selfie na pewno ucieszy funkcja Pro Lighting, która symuluje profesjonalne oświetlenie. Dzięki temu twoje selfie będzie wyglądać naprawdę zjawiskowo! Co więcej, Samsung Galaxy A7 posiada także funkcję Smart Beauty, która wykorzystując rozpoznawanie twarzy podkreśla twoje atuty. Sprytne, prawda?



3. LG K9

Smartfon LG K9 jest oszczędny, wygodny i pewnie leży w dłoni, a dzięki jego niedużym wymiarom daje się go łatwo obsłużyć jedną ręką. Posiada też nowoczesne technologie pozwalające na codzienną pracę i rozrywkę. A co najważniejsze - pomaga uwiecznić każdą wspaniałą chwilę, dzięki minimalnemu opóźnieniu migawki złapie moment zanim przeminie. Redukcja szumów obrazu przy słabym oświetleniu sprawia, że każde wykonywane zdjęcie będzie wyraźne i ostre – niezależnie od miejsca oraz pory dnia. Realistyczne kolory i wyrazisty obraz sprawiają, że wszystko, co widać na ekranie – filmy, gry i zdjęcia – staje się niezapomnianym widokiem. Smartfon LG K9 jest w teraz w świetnej ofercie MIX za 30 zł z nielimitowanymi rozmowa w Plusie i z Internetem 2G!

4. HUAWEI Mate 20

Wiele smartfonów jest do siebie podobnych, ale nie HUAWEI Mate 20! Jego boki są delikatnie zaokrąglone i subtelnie łączą się z proporcjonalnie zakrzywionymi krawędziami panoramicznego wyświetlacza. Korpus wykonany jest z wysokiej jakości aluminium oraz pokrywa go też trójwymiarowa tafla hartowanego szkła. HUAWEI Mate 20 czerpie swoją dodatkową siłę także z podwójnego chipsetu Neural Processing Unit (NPU). Podwójny system w HUAWEI Mate 20 umożliwia szybszą i lepszą pracę podczas np. rozpoznawania fotografowanych obiektów (statycznych, jak i ruchomych). Smartfon usuwa niepotrzebne szumy, sugeruje optymalne oświetlenia, kontrastowanie lub nasycania barwami. Posiada również nowy układ graficzny Mali-G76, dzięki temu nawet najbardziej zaawansowane aplikacje powinny działać płynnie i błyskawicznie. W najnowszym smartfonie HUAWEI jego trzy tylne obiektywy oferują rozdzielczość 16MP, 12MP i 8MP. Efekt? Doskonałe zdjęcia!



5. HUAWEI Mate 20 Lite

Jest to najnowszy smartfon marki HUAWEI! Wyposażony w sztuczną inteligencję (Artificial Intelligence - AI) pozwala dostrzec świat wyraźniejszym i pełnym szczegółów. Smartfon posiada perspektywiczny ekran FullView o przekątnej aż 6,3 cala imponuje niezwykłą wydajnością, pięknym wyglądem oraz wysoką jakością wykonania. Dostępny jest w trzech kolorach – niebieskim, czarnym oraz złotym. Smartfon HUAWEI Mate 20 Lite został wyposażony w cztery aparaty (po dwa na tylnej i przedniej obudowie) oraz rozpoznaje tła i obiekty, sugerując najlepsze oświetlenie oraz nasycenie barwami. Dzięki temu zdjęcia mogą być wspaniałe, nawet jeśli zostaną wykonane przy słabym oświetleniu! HUAWEI Mate 20 lite może być błyskawicznie odblokowany z wykorzystaniem czytnika linii papilarnych lub jednym spojrzeniem. Taką możliwość zapewnia funkcja Face Unlock, które wykorzystuje do tego specjalne algorytmy umożliwiające odblokowanie smartfona w prosty i bezpieczny sposób.



Świąteczne oferty w PLUS

HUAWEI MATE 20 i HUAWEI MATE 20 Lite możesz mieć teraz dzięki korzystnej, świątecznej ofercie z abonamentem za 50 zł. Kup teraz telefon, a przez kolejne 6 miesięcy nie będziesz musiał nic płacić! Fanów telewizji powinna także zainteresować wyjątkowa oferta, dzięki której aż przez 6 miesięcy nie będą musieli płacić za telewizję! Dodatkowo, mamy możliwość zakupu telewizora marki Samsung UHD SMART TV 55” na raty. W prezencie otrzymasz też opcję ON THE GO, czyli dostęp do serwisu Cyfrowy Polsat GO nawet na 3 urządzeniach mobilnych w cenie abonamentu przez cały okres trwania umowy.

*Szczegóły w warunkach Ofert i Regulaminach, dostępnych u Sprzedawców i na stronach: www.cyfrowypolsat.pl oraz www.plus.pl. Regulaminy usług IPLA znajdują się na www.ipla.tv

Materiał powstał we współpracy z Polkomtel