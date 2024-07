Maja Ostaszewska, Piotr Stramowski, Tomasz Oświeciński, Agnieszka Dygant, Bogusław Linda - to tylko niektóre z gwiazd, które pojawiły się w filmie "Pitbull. Nowe porządki". Film miał premierę na początku tego roku, a teraz do kin weszła druga część "Pitbull. Niebezpieczne kobiety". Film Patryka Vegi otworzył drzwi do wielkiej kariery Piotrowi Stramowskiemu i Tomaszowi Oświecińskiemu, ale też niektóre sceny z tego obrazu stały się bardzo popularne i często udostępniane w sieci. Pamiętacie je jeszcze? Scenę, w której Ola ( Maja Ostraszewska) namawia Majami ( Piotr Stramowski) na stały związek, a on odpowiada, że ma co tydzień "nową dupę". Albo scena z siłowni z Marcinem (Oświeciński), który składa zeznania Andrzejowi Grabowskiemu. Zobaczcie koniecznie nasze wideo!

Pamiętacie 1. część "Pitbulla"?

Zobaczcie kultowe sceny z tego filmu!