Zapomnij o smogu: ten samochód nie tylko zapewnia bezpieczeństwo, ale przede wszystkim myśli ekologicznie. Niskie zużycie paliwa i niepowtarzalny komfort są dla ciebie ważne przy wyborze samochodu? Dodajmy do tego zgrabny tył i modne w ostatnich latach życie w stylu eko, a otrzymamy przepis na nowe hybrydowe Toyoty, które szturmem podbijają europejski rynek. Co w nich tak wyjątkowego, że nie tylko Polacy, ale ludzie na całym świecie zachwycili się technologią proponowaną przez japońskiego giganta?

Samochód hybrydowy: czy warto?

Bycie eko jest w modzie. Coraz częściej rezygnujemy z plastikowych opakowań, słomek, stawiamy na produkty wytworzone z wtórnych materiałów, nic więc dziwnego, że również zainteresowanie ekologicznymi samochodami rośnie w siłę. Takie auta nie tylko mogą pochwalić się świetnymi osiągami, nowoczesnym designem, oszczędnością w postaci niskiego zużycia paliwa, ale także mniejszą emisją spalin. Przy dobrze opanowanej jeździe w mieście możemy spokojnie wykorzystywać elektryczny napęd ładujący się przy każdorazowym hamowaniu, co przyczynia się do mniejszej emisji smogu. Ponadto układ hybrydowy mniej obciąża system hamulcowy i silnik spalinowy, a także ma wydłużoną gwarancję o 5 lat. Do tego jest tańszy w serwisowaniu od diesla, ponieważ ze względu na brak alternatora, pasków klinowych i rozrusznika ma mniej części narażonych na eksploatację.

Stop Smog, Go Hybrid: zalety hybrydowej Toyoty

Do końca kwietnia br. Toyota sprzedała w Polsce już ponad 55 tys. hybryd. W czym tkwi ich fenomen? Myśląc ekologia często mówimy samochód elektryczny i choć takie auta świetnie sprawdzają się w mieście, to na trasie często pojawia się problem z ich naładowaniem. Wyjściem z sytuacji jest samochód hybrydowy, który nie tylko pomaga dbać o środowisko, jest oszczędny, zapewnia komfort jazdy, ale również świetnie się prezentuje. Tu prym wiedzie Toyota, która sukcesywnie rozszerza swoją ofertę samochodów z alternatywnym napędem. Trzeba przyznać, że żadna marka w Polsce nie ma tak bogatej oferty oszczędnych i niezawodnych hybryd jak Toyota, które są dostępne praktycznie w każdym segmencie.

Silnik benzynowy wspierany alternatywnym napędem oznacza zmniejszenie ilości miejsca dla pasażerów i na bagaże? Nic bardziej mylnego! Wnętrze hybrydowych Toyot pod względem ilości miejsca w kabinie i bagażniku niczym się nie różni od innych wersji, ponieważ akumulatory umieszczone są pod tylną kanapą.

U Toyoty silnik spalinowy wspomagany napędem hybrydowym znajdziemy już w takich modelach jak Yaris, Corolla, Prius, C-HR i RAV4. I choć Toyotę Prius możemy spokojnie nazwać idealnym wzorem hybrydy, a na rynku znajdziemy już czwartą generację tego modelu, to jednak C-HR i RAV4 niewątpliwie budzą największe zainteresowanie wśród klientów japońskiego giganta.

Toyota C-HR Hybrid: oszczędny crossover

Już w pierwszych miesiącach od premiery, hybrydowa Toyota C-HR plasowała się na najwyższych miejscach w rankingach sprzedaży. Przestronne, zwinne auto z charakterystyczną sylwetką zapożyczoną z modelu koncepcyjnego gwarantuje niskie spalanie na poziomie 3,6 l/100km i mieści pod maską 116 KM (układ hybrydowy z silnikiem 1.8).

W tym wypadku nowoczesna bryła auta spotyka się z alternatywnym napędem tworząc idealny miejski samochód. Dodatkowym atutem jest także nowa platforma TNGA z obniżonym środkiem ciężkości pozwalająca na mniejsze przechyły boczne podczas wykonywania dynamicznych manewrów. Do plusów bez wątpienia należy także dodać dwustrefową klimatyzację, podgrzewane sportowe fotele, nawigację Toyota Touch 2 with Go, system audio JBL, czy przednie i tylne światła w technologii LED.



Limitowana edycja Toyota C-HR - Neon Lime

Nas najbardziej zachwycił model w wersji Neon Lime, który został zaprezentowany podczas tegorocznego JBL Snow Party Event we francuskich Alpach. Limitowana Edycja Toyoty C-HR, wyprodukowana w zaledwie dwóch tysiącach egzemplarzy, została stworzona we współpracy z marką JBL, a jej mocne przetłocznia i ostre krawędzie zostały uzupełnione o elektryzujący limonkowy kolor kontrastujący z czarnym dachem oraz niezawodny system audio, mające podkreślać nowoczesność auta.

C-HR Neon Lime posiada 360-stopniowy JBL Music Expirience Pack, zapewniający niesamowite, wielowymiarowe doznania podczas słuchania muzyki, 18-calowe matowe aluminiowe felgi w czarnym kolorze oraz drapieżne światła w technologii LED. Dla wersji Neon Lime specjalnie zarezerwowano również wnętrze w czarnej tonacji oraz sportowe fotele pokryte skórą i alcantarą.

Toyota RAV4 Hybrid: SUV z dużą mocą

Toyota RAV4 to jeden z najlepiej sprzedających się samochodów z segmentu SUV, a napęd hybrydowy w przypadku tego modelu oznacza nie tylko oszczędność, ale również imponujące osiągi. Toyota RAV4 Hybrid to aż 222 KM (w przypadku wersji z inteligentnym systemem napędu AWD-i) lub 218 KM (w wersji 4x2), średnie spalanie na poziomie 4,5 l/100 km i przyspieszenie na poziomie 8,4 s. do setki. To także świetne auto rodzinne, z przestronną dużą kanapą oraz pakownym bagażnikiem, które sprawdzi się podczas rodzinnych wyjazdów. Model zachwyca także masywną sylwetką i wyrafinowanymi detalami.

Nowa RAV4 to prawdziwa rewolucja pod względem nie tylko osiągów, ale też stylistyki. Surowa linia i nowoczesny design osadzone na platformie TNGA (Toyota New Generation Architecture) wywołują emocje już od pierwszego spojrzenia. Jeśli dodamy do tego powiększony rozstaw osi, przestronne wnętrze, czytelny kokpit z dużym ekranem multimediów i nowoczesny napęd hybrydowy, będący połączeniem silnika benzynowego i elektrycznego oraz akumulatora magazynującego energię, otrzymamy oszczędny, zwinny i ekskluzywny rodzinny samochód, który sprawdzi się nie tylko w mieście, ale także podczas długich podróży.

Choć hybrydowe auta są droższe w zakupie, za ich niewątpliwym głównym atutem jest niski koszt eksploatacji. Skuteczność, niskie zużycie paliwa i emisji spalin, nowoczesny design i efektywność to główne czynniki przemawiające za wyborem hybrydowej Toyoty.

