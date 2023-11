Święta to wyjątkowy moment, w którym mamy więcej czasu dla bliskich. Wreszcie możemy na spokojnie porozmawiać z rodziną i po prostu z nią pobyć. Kupując prezenty pod choinkę, warto pomyśleć o takim podarunku, który nie tylko ucieszy obdarowywaną osobę, ale również pomoże wam się zbliżyć do siebie. Zobaczcie nasze propozycje!

Rozrywka, która łączy

Laptop HP Omen, Gra "The Sims 4" - 119 zł, Film "Coco" - 19 zł, Telewizor Samsung Smart TV

Spędzanie czasu przed komputerem lub telewizorem nie musi bezproduktywne! To tylko od nas zależy jak wykorzystamy te sprzęty w naszym życiu. Laptop HP Omen doskonale sprawdzi się do pracy, ale również i zabawy z dziećmi, nawet tymi trochę starszymi. Gra "The Sims" to już klasyk, który pokochały kolejne pokolenia i możemy w nią grać wspólnie z resztą rodziny. Duży telewizor Samsung Smart TV świetnie sprawdzi się podczas oglądania filmów i seriali razem z rodziną. Polecamy szczególnie film „Coco”, który wzrusza i bawi do łez każdego. Teraz telewizor Samsung Smart TV możesz kupić na raty w ofercie Plusa i nie płacić za niego przez pierwsze 6 miesięcy! Dodatkowo, w prezencie otrzymasz też opcję ON THE GO, czyli dostęp do serwisu Cyfrowy Polsat GO nawet na 3 urządzeniach mobilnych w cenie abonamentu przez cały okres trwania umowy.

Gry i zabawy dla każdego

Gra "Dobble" - 49 zł, Zestaw do pieczenia Bigjings Toys - 55 zł, Zestaw do szkicowania Tiger - 25 zł, Kolororamka - 15 zł.

Czasem warto jest się odciąć od internetu i przypomnieć sobie jak wiele jest innych, ciekawych rozrywek na świecie. Gdy byliśmy dziećmi uwielbialiśmy grać w planszówki, rysować albo uprawiać sport. W te Święta warto znowu wypróbować taką formę spędzania czasu, szczególnie, że wspólne granie w gry planszowe, kolorowanie bądź pieczenie ciasteczek naprawdę zbliża i łączy. W tym roku koniecznie podaruj bliskim grę planszową albo zestaw do szkicowania, a następnie razem wypróbujcie ten prezent!

Bądź zawsze w kontakcie

LG KG, Etui na telefon Tiger - 15 zł, Samsung S9+, Powerbank Smarttools - 88 zł, HUAWEI Mate 20 Lite.

Nawet gdy fizycznie nie możemy być obok naszej rodziny, nadal możemy być z bliskimi w kontakcie i dzielić się wspólnymi chwilami. Pomoże nam w tym współczesna technologia, czyli smartfony! Dobrym pomysłem na świąteczny prezent będzie podarowanie jednego z trzech smartfonów z oferty Plusa – Samsung S9+, LG KG albo HUAWEI Mate 20 Lite. Każdy z nich jest ma doskonałe parametry, jest wytrzymały oraz posiada rewelacyjny aparat, którym możesz uchwycić najpiękniejsze chwile i wysłać je od razu do bliskich. Nawet gdy jesteś 10000 kilometrów od nich! Co więcej, HUAWEI MATE 20 Lite możesz mieć teraz dzięki korzystnej, świątecznej ofercie z abonamentem za 50 zł. Kup teraz telefon, a przez kolejne 6 miesięcy nie będziesz musiał nic płacić! Dodatkowo, smartfon LG K9 jest w teraz w świetnej ofercie MIX za 30 zł z nielimitowanymi rozmowa w Plusie i z Internetem 2G. Do smartfona warto podarować jeszcze designerski powerbank i wygodne etui na telefon.

