Kolejny nietrafiony prezent? Nie tym razem! Odkryj nasz prezentownik dla całej rodziny!

Koniec z banalnymi, nieciekawymi prezentami, które cieszą tylko przez chwilę i zaraz później lądują na półce z zapomnianymi gadżetami. Tym razem, obdarowując bliskich, postaw na aktywność, inspirację i motywowanie do działania.

Masz w domu głównodowodzącego, który w każdej chwili chce mieć pod kontrolą bliską i daleką rzeczywistość? A może twórcę, z głową pełną pomysłów? Strzałem w dziesiątkę będą prezenty od Samsung. Wśród produktów Galaxy znajdziesz doskonałe prezenty również dla sportowców i dla tych, którzy uwielbiają spędzać czas na własnej kanapie, oglądając ukochane seriale. Z Samsung Galaxy dobierzesz prezent dopasowany tak idealnie, jak garnitur od najlepszego krawca. Znasz potrzeby i marzenia bliskich? To teraz wystarczy tylko chwila, by je spełnić. Pamiętaj też, że prezent może zainspirować do działania i odkrywania swoich możliwości.

Galaxy Watch3 LTE

Doskonały prezent dla wielbicieli klasycznej formy, którzy lubią być na bieżąco z otaczającym światem. Elegancki i stylowy smartwatch, który w swej obudowie skrywa prawdziwe centrum dowodzenia. Z Galaxy Watch3 LTE możesz odbierać połączenia i wysyłać wiadomości wprost z nadgarstka.

Co więcej, smartwatch pomoże też zadbać o kondycję i dobre samopoczucie. Urządzenie monitoruje m.in. sen, poziom stresu, puls czy natlenienie krwi, a także automatycznie rozpoznaje rozpoczęcie treningu. Całości dopełnia charakterystyczny obrotowy pierścień, który ułatwia sterowanie.

Galaxy Watch3 LTE jest dostępny w 2 rozmiarach – 45mm oraz 41mm i 3 wersjach kolorystycznych: model 45mm - czarna i srebrna, model 41mm – miedziana i srebrna.

Mat. prasowe

Samsung Galaxy Fit2

Doskonały prezent dla sportowców i dla tych, którzy dopiero planują rozpoczęcie aktywności fizycznej. To urządzenie będzie doskonałą inspiracją. A przecież warto inspirować, bo w zdrowym ciele zdrowy duch!

Najnowsza opaska fitness marki Samsung, to niezwykle lekkie urządzenie, które zaskakuje możliwościami. Galaxy Fit2 rozpoznaje aż 5 typów treningu – bieganie, chodzenie, trening dynamiczny, orbitrek i wiosłowanie. Pozwala monitorować czas, tętno, spalone kalorie czy inne parametry. Opaska zadba także o odpowiedni relaks po wysiłku monitorując poziom stresu i jakość snu.

Po sparowaniu ze smartfonem Galaxy, opaska pozwoli przeglądać powiadomienia czy udzielać szybkich odpowiedzi wprost z nadgarstka. Urządzenie jest dostępne w 2 wersjach kolorystycznych – czarnej i czerwonej.

Mat. prasowe

Samsung Galaxy Tab S7

Doskonała propozycja dla tych, którzy lubią mieć pod ręką i domowe biuro, i rozrywkę na najwyższym poziomie. To jeden z najbardziej zaawansowanych tabletów Galaxy.

Duży jasny wyświetlacz z częstotliwością odświeżania 120Hz zapewnia niespotykaną płynność działania i sprawia, że treści wyglądają jeszcze lepiej. W parze z doznaniami wizualnymi idą też dźwiękowe. Tablet ma 4 głośniki stereo, zaprojektowane przez inżynierów AKG, oraz technologię dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

Dzięki wydajnym podzespołom oraz rysikowi S Pen, Galaxy Tab S7 pozwala zrobić jeszcze więcej i jeszcze szybciej. Urządzenie dostępne jest w 3 wersjach kolorystycznych: czarnej, srebrnej i miedzianej.

Mat. prasowe

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Doskonała propozycja dla każdego fana designu i nie zawodnych technologii. Niesamowity ekran, doskonały aparat przedni i tylni oraz aż 6 wersji kolorystycznych! Urządzenie z powodzeniem podkreśli indywidualny styl, dzięki szerokiej gamie modnych odcieni z eleganckim matowym wykończeniem.

Ten smartfon zachwyci też możliwościami. Trzy aparaty z tyłu pozwalają z łatwością wykonać profesjonalne zdjęcie, a przedni aparat o rozdzielczości 32 MP przeniesie selfie i wideoblogi na zupełnie nowy poziom.

Wszystko to będzie się świetnie prezentować na dużym 6,5-calowym niemal bezramkowym wyświetlaczu.

Galaxy S20 FE jest dostępny w granatowej, różowej, zielonej, czerwonej, pomarańczowej i białej wersji kolorystycznej.

Mat. prasowe

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Składany smartfon, który zmieści się w kieszeni i w małej damskiej torebce. To urządzenie po prostu urzeka stylem. Smartfon wyposażono w duży ekran Dynamic AMOLED, który można rozłożyć pod dowolnym kątem. Otwiera to zupełnie nowe możliwości interakcji ze smartfonem – od wideorozmów, przez pracę z wieloma aplikacjami, aż po niezwykłe ujęcia.

A jeśli o aparatach mowa, to Galaxy Z Flip wyposażono w profesjonalny aparat, który doskonale poradzi sobie ze zdjęciami w każdych warunkach oświetleniowych.

Mat. promocyjne

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

To bezkompromisowy smartfon dla tych, którzy oczekują supermocy zarówno w pracy, jak i po niej. Urządzenie oferuje wszystko to, z czego słyną smartfony Galaxy: duży jasny ekran z częstotliwością odświeżania 120Hz, wysokiej klasy aparat, który zapewnia profesjonalne zdjęcia i materiały wideo w 8K oraz rysik S Pen, który zapewnia zupełnie nowe możliwości interakcji ze smartfonem.

Gdyby tego było mało Galaxy Note20 Ultra oferuje też wsparcie dla sieci 5G. W rezultacie otrzymujemy urządzenie, które świetnie sprawdza się zarówno w pracy jak i podczas wieczornej rozgrywki.

Smartfon dostępny jest w 3 wariantach kolorystycznych: miedzianym i białym i czarnym.

Mat. prasowe

Materiał powstał z udziałem marki Samsung