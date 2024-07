3 z 10

Woda toaletowa Roberto Cavalli Just Gold for Her 50 ml, cena, ok. 259 zł

Charakterystyczna, typowo włoska marka, wiernie oddająca zamiłowanie Roberto do przepychu i luksusu. Nowy zapach podkreśla zarówno seksapil, jak i młodzieńczą żywiołowość z dziką namiętność w ekskluzywnym wydaniu. Pragnąć i budzić pożądanie – to przeznaczenie kobiety i mężczyzny Just Gold.

Just Cavalli dla niej to uwodzicielsko-kwiatowa woda perfumowana. Zawarte w niej nuty orzecha laskowego i mandarynki sprawiają, że nie możesz się mu oprzeć. Elegancji dodają akordy jaśminu, palisandru oraz skóry, które w połączeniu z rozgrzaną kobiecą skórą tworzą doskonałą kompozycję.