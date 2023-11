1 z 7

Memy po meczu Polska-Meksyk

Polacy przegrali z Meksykiem 1:0 w towarzyskim spotkaniu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata 2018. Nasi piłkarze zmierzyli się z Meksykanami w poniedziałek (13 listopada) na stadionie w Gdańsku. W meczu nie zagrał Robert Lewandowski, który nadal zmaga się z kontuzją uda. Kapitan polskiej kadry nie pojawił się na boisku również w przednim spotkaniu z Urugwajem, które zakończyło się bezbramkowym remisem. Trener Adam Nawałka wystawił w meczu z Meksykiem wielu rezerwowych piłkarzy, by sprawdzić, jak radzą sobie na boisku. Niestety Polacy przegrali. Choć spotkanie miało charakter wyłącznie sparingowy, to w internecie natychmiast pojawiło się mnóstwo zabawnych, lekko prześmiewczych memów, komentujących wynik spotkania.

Bohaterem wielu memów jest wielki nieobecny, czyli Robert Lewandowski. Zobaczcie najlepsze memy po meczy Polska-Meksyk! Numer 4 zrobi Wam dzień!

