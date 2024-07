Z sezonu na sezon do Łodzi przybywa coraz więcej wystawców i bacznych obserwatorów. Choć z pewnością do tego, by Łódź stała się kolejną "stolicą mody" brakuje nam jeszcze bardzo wiele, to śmiało można stwierdzić, że dla koneserów mody, Fashion Philosphy staje się obowiązkową pozycją.

Podczas minionej edycji w Alei Projektantów zaprezentowano 25 kolekcji na wiosnę 2012 i akredytowano blisko 800 dziennikarzy. Publiczność żywo reagowała na każdy z pokazów, choć gromkie brawa zebrały tylko niektóre z nich.

Szczególnie ciepło została przyjęta najnowsza kolekcja gościa specjalnego październikowej edycji - Dawida Tomaszewskiego.

Spore wrażenie na widzach zrobiły także kolekcje Agnieszki Maciejak, BOHOBOCO, Natashy Pavluchenko, Michała Szulca i MMC.

A według Was, która kolekcja zasłużyła na szczególne wyróżnienie? Zobaczcie nasze galerie i oceńcie!



Karolina Janik

