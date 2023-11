Czy wy też tak macie, że gdy zbliża się wiosna pojawia się wam ochota na eksperymenty z makijażem i dogłębne zadbanie o swoją skórę? Bo my tak! Właśnie dlatego sprawdziłyśmy co nowego w perfumeriach Douglas i znalazłyśmy prawdziwe perełki. Jeśli jesteście ciekawe, jakie kosmetyki są absolutnymi must-have’ami w tym sezonie, czytajcie dalej!

Makijażowe trendy na wiosnę 2019

Co nigdy nie wychodzi z mody? Oczywiście idealnie gładka cera! Osiągniesz ją z pomocą hybrydowego pudru Expert Dual Powder By Terri. Sekret tego pudru to dwa połączone odcienie dla uzyskania jeszcze piękniejszego matowego i promiennego wyglądu. Dodatkowo matuje, podkreśla kontury i ukrywa nierówności. W makijażu oczu nadal rządzą ciepłe i soczyste kolory! Szczególnie modne będą brzoskwiniowe odcienie, wyrazisty odcień bordo oraz stare złote. Przepiękny make-up w intensywnych kolorach zrobisz z paletą cieni do powiek Douglas Caramel Nude - stworzysz z nią zarówno dzienny makijaż, jak i wieczorowy. Rada od wizażystek? Nigdy nie zapominaj o dokładnym wytuszowaniu rzęs maskarą! Do tego zadania polecamy tusz do rzęs Eyes to Kill od Giorgio Armani. Zapewnia pełne, wydłużone i idealnie rozdzielone rzęsy, a asymetryczna szczoteczka błyskawicznie podkreśla makijaż oraz nadaje mu głębi.

W tym sezonie powoli zapominamy o matowych pomadkach i stawiamy na błysk na ustach. Ten efekt osiągniesz, dzięki szmince Douglas Smart Shine! Formuła produktu otula usta niezwykle gładką strukturą, czego efektem jest promienny blask i optycznie pełniejsze usta. Nasze mamy od zawsze powtarzały, że zadbane kobiece dłonie są wizytówką kobiety i trudno się z tym nie zgodzić. Dlatego już dziś zadbaj o perfekcyjny manicure! W nowej kolekcji lakierów hybrydowych od NeoNail znajdziesz ogromny wybór kolorów, które podbiją twoje serce. Zwieńczeniem pięknego makijażu i każdej stylizacji są zawsze perfumy. My zakochałyśmy się w zapachu od Michaela Korsa, Sky Blossom! Jest to niebiańska kompozycja z bergamotką, nutami cytrusowymi, frezją, zieloną herbatą oraz piżmem.

Najmodniejsze kosmetyki? Ekokosmetyki!

Po zimie i wszechobecnym smogu nadszedł czas, by dogłębnie zadbać o swoją cerę. Warto jednak wybierać takie produktu, które będą nie tylko skuteczne, ale i dobre dla środowiska. W tym sezonie nie chcemy być już samolubami, tylko używać te marki, które są etyczne i stawiają na naturalny skład! Ekologiczne kosmetyki są nie tylko trendem roku 2019, ale czymś co naprawdę pokocha nasza skóra. Naszym ulubieńcem jest serum rewitalizujące, Radiance Booster Serum z linii Douglas Naturals. Komfortowa konsystencja delikatnie wtapia się w skórę, dodaje jej blasku i odżywia ją. Jest to zasługa ekstraktu z nasion drzewa Moringa, zielonej herbaty i ekstraktu z kiwi bogatego w witaminę C i E. Jeśli twoja skóra nie lubi pocierania, postaw na mgiełkę do twarzy od Mario Badescu. Wzmocni twoją skórę naparem z wyciągiem z rumianku i olejem lawendowym oraz lawendową wodą zasadową. Dostarcza kojącego nawilżenia, a zawarty w niej witamina C zwalcza wolne rodniki powodujące starzenie się skóry, pozostawiając ją zrównoważoną i promienną.

Po 25-tym roku życia musimy szczególnie zadbać o okolice oczu, dlatego polecamy olejek pod oczy od Kora Organics. Wygładza i rozjaśnia oraz pielęgnuje wrażliwą skórę pod oczami. W składzie produktu znajdziemy certyfikowane ekologiczne ekstrakty z noni, owoce pomidora, bambusa morskiego, kahai, olej kakowy. To co wyróżnia ten produkt to kwarcowa kulka w kolorze różowego kwarcu, która błyskawicznie koi i chłodzi skórę! Nasze serca podbił również krem do rąk Ecooking z wyciągiem z rumianku o działaniu antyoksydacyjnym oraz kojącym ekstraktem z nagietka, który leczy uszkodzoną skórę, nawilża i regeneruje ją. Dodatkowo krem został wzbogacony o olejek migdałowy, olej morelowy, olej sezamowy, olej jojoba i Aloe Vera.

Który kosmetyk musicie mieć w swojej kosmetyczce na wiosnę? My nie potrafimy się zdecydować

Materiał powstał we współpracy z perfumeriami Douglas