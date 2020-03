Nie tylko "Planeta Singli"... Komedie romantyczne na Netflix - co jeszcze warto obejrzeć? NASZ RANKING

Na platformie Netflix znajdziemy ogromny wybór komedii romantycznych. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najciekawszych pozycji. Na liście zamieściliśmy zarówno uwielbiane klasyki, jak i zupełnie nowe filmy. Jeśli lubicie niesztampowe komedie romantyczne, przy których będziecie śmiać się do łez, koniecznie obejrzyjcie te filmy!

Znajdziecie tutaj komedie romantyczne wyprodukowane przez platformę Netflix, takie jak "Do wszystkich chłopców, których kochałam" czy "Jak romantycznie", jak i znane tytuły, na przykład "Terminal" i "Planeta Singli".

Najlepsze komedie romantyczne na Netflix - co warto obejrzeć?

Terminal [2004]

Viktor Navorski (Tom Hanks), turysta z Europy Wschodniej, przylatuje do Nowego Jorku. Ze względu na to, że w jego kraju doszło właśnie do zamachu, władze nie uznają jego paszportu. Oznacza to, że nie może opuścić lotniska. Postanawia zorganizować swoje życie na terenie terminala, co jest niezwykle utrudnione, ze względu na to, że nie zna języka. Pewnego dnia poznaje tam piękną stewardessę.

O północy w Paryżu [2011]

Inez i Gil przyjeżdżają do Paryża, gdzie niespodziewanie spotykają byłego chłopaka Inez. Mimo iż mieli planować ślub, większość czasu spędzają osobno. Inez jest oczarowana swoim dawnym ukochanym. Gil zaś okrywa uroki Paryża i znajduje tajemnicze przejście do lat 20. Pewnego dnia poznaje Marion, która jest mieszkanką Paryża z dawnych lat.

Jestem na tak [2008]

Carl (Jim Carrey) od zawsze był negatywnie nastawiony do życia i nigdy się na nic nie zgadzał. Pewnego dni postanawia wziąć udział w programie, który polega na mówieniu wszystkim i wszystkiemu „tak”. W taki sposób rozpoczyna się jego niesamowita przygoda. Postanawia wybrać się w niesamowitą podróż z nowo poznaną kobietą.

To skomplikowane [2009]

Jane (Meryl Streep) i Jake (Alec Baldwin) są kilka lat po rozwodzie - on ponownie się ożenił z młodszą kobietą, ona rozpoczyna nową relację. Pewnego dnia zupełnie przypadkiem dochodzi do spotkania byłego małżeństwa, którego kończy się gorącym romansem.

Dwa tygodnie na miłość [2002]

Prawniczka Lucy (Sandra Bullock) podejmuje pracę w wielkiej korporacji, a jej przełożonym zostaje skupiony na sobie George (Hugh Grant). Mężczyzna uzależnia się od niej całkowicie i o niczym nie potrafi zadecydować samodzielnie, a ona ma dość jego egocentrycznej natury.

Najlepsze polskie filmy romantyczne na Netflix

Planeta Singli [2016]

Singielka i romantyczka Ania podejmuje współpracę ze znienawidzonym przez kobiety Tomkiem, który prowadzi reality-show o związkach. Bohaterka umawia się na randki przez aplikację, następnie opowiada mu swoje przygody, które wyśmiewane są w popularnym show. Podczas jednej z randek poznaje mężczyznę idealnego, lecz ukrywa on przed nią pewną tajemnicę.

Kobieta sukcesu [2018]

Mańka jest prawdziwą bizneswomen, lecz pewnego dnia jej życie zmienia się o 180 stopni. Decyduje się podjąć walkę i uratować swoją firmę. Będzie musiała jednak zdecydować, co jest dla niej ważniejsze - życie zawodowe czy miłość?

Najlepsze komedie romantyczne Netflixa

Do wszystkich chłopców, których kochałam [2018]

Sekretne listy miłosne nastolatki Lary Jean zostają wysłane od wszystkich chłopców, w których była zakochana. Jeden z nich trafia do chłopaka jej starszej siostry. Aby przekonać go, że nie jest nim zainteresowana, postanawia wejść w udawany związek z najpopularniejszym chłopakiem w szkole.

Swatamy swoich szefów [2018]

Dwójka asystentów jest całkowicie przepracowana i wyzyskiwana przez swoich przełożonych. Pewnego dnia przypadkiem się spotykają i postanawiają wprowadzić w życie sprytny plan. Jeśli uda im się zeswatać swoich szefów, w końcu będą mogli prowadzić normalne życie.

Jak romantycznie [2019]

Architektka Natalie nie znosi komedii romantycznych i nie czeka na księcia z bajki. Pewnego dnia zostaje napadnięta i dochodzi do wypadku. Bohaterka budzi się w zupełnie odmienionym świecie, gdzie wszystko jest przesłodzone, a na każdym kroku spotyka idealnych mężczyzn.