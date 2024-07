Nie należą do najtańszych - to mało powiedziane. Są jednymi z najdroższych par tego sezonu. Jednak nasza miłość do piękna sprawiła, że musieliśmy się z Wami podzielić najciekawszymi propozycjami ekskluzywnych marek takich jak Louboutin, Nicholas Kirkwood, Louis Vuitton, Miu Miu czy Prada.

Reklama

Oprócz modelek na pokazach, chodzą w nich światowe gwiazdy. Te ekskluzywne buty możemy też zobaczyć na sesjach zdjęciowych w magazynach modowych. Cieszą oczy wielu z nas, ale tylko nieliczne mogą sobie na nie pozwolić. Chociaż sieciówki próbują je kopiować, nic nie zastąpi oryginalnych projektów. Niektórzy projektanci, tacy jak Nicholas Kirkwood przyznają, że niektóre z nich są zdecydowanie samochodowe - muszą być wożone na przyjęcia i pozwalają pokonać drogę jedynie do baru i z powrotem...

Które szpilki tego sezonu najbardziej przypadły Wam do gustu?

Reklama

mw