Grażyna Kulczyk już nie jest najbogatszą Polką. Wyprzedziła ją córka. Pierwsze miejsce w rankingu “Wprost” 100 najbogatszych Polek zajęła Dominika Kulczyk. Gwiazda TVN zawsze znajdowała się w rankingu najbogatszych Polek, ale nigdy nie trafiła do czołówki listy. Pierwsze miejsce od ośmiu lat należało do Grażyny Kulczyk, której majątek szacowany jest na 2,7 mld zł. Śmierć Jana Kulczyka i podział jego majątku doprowadziły jednak do zmian.

Dominika Kulczyk najbogatszą Polką według rankingu Wprost

Dominika do tej pory nie była milionerką, ale po śmierci ojca Jana Kulczyka odziedziczyła razem z bratem Sebastianem wielomiliardową fortunę. Jej majątek szacowany jest obecnie na 8 miliardów złotych! Jan Kulczyk już pięć lat temu przygotował plan sukcesji i podzielił swój majątek po połowie. Każda nieruchomość, każda akcja ma dwóch właścicieli - Dominikę i Sebastiana. Wszystkie decyzje muszą podejmować razem. Zgodnie z planem Jana Kulczyka, Sebastian został szefem Kulczyk Investments, a Dominika trafiła do rady nadzorczej spółki. W przyszłości ma stanąć na czele tej rady.

Sebastian jest analityczny, rozważny i opanowany. Siłą Dominiki jest z kolei kreatywność, dynamizm i umiejętność budowania relacji. Mają się wspierać i uzupełniać, tworząc zgrany tandem” - mówi “Wprost” osoba z otoczenia rodziny.

Jan Kulczyk nie chciał oddawać władzy w firmie tylko jednemu z dzieci, dlatego postanowił, że Dominika i Sebastian połączą siły i razem pokierują jego licznymi firmami, spółkami i inwestycjami. Tym sposobem Dominika Kulczyk stała się najpotężniejszą bizneswomen w kraju i najbogatszą Polką. Gratulujemy :-)

