W mijającym roku gwiazdy nie tylko przyciągały wzrok imponującymi kreacjami, ale także robiły, co mogły by ich fryzury także były spektakularne!

Prawdziwą rekordzistką 2011 roku jest niewątpliwie Katy Perry, która oprócz fantazyjnych upięć, aż cztery razy zmieniała kolor włosów. Powitała rok w ciemnobrązowych włosach, potem przefarbowała je na miodowy blond. Najbardziej jednak do gustu przypadły jej różowe loki, które często upinała w fantazyjne koki.

Różowe włosy podpatrzyła od niej Nicki Minaj. Piosenkarka jednak nie ograniczała się jedynie do różu. Gwiazda z uwielbieniem zakłada peruki w kolorze zieleni, fioletu, czy pomarańczu.

Na polskim podwórko wrażenie robiły fryzuryJustyny Steczkowskiej. Na imprezie halloweenowej magazynu "Party" zaprezentowała się w imponująco wielkim koku. Swoje włosy upinała też w ogromne warkocze i inne misterne plecionki.

Eksperymentował także Michał Szpak. Ten raz pojawiał się we fryzurze a la Lady Gaga, innym razem stroszył swoje piórka niczym paw!

Sporo gwiazd, m.in. Lady Gaga i Doda chętnie inspirowały się jesiennymi pokazami mody, na której lansowane były natapirowane koki, czy awangardowe upięcia.

Niestety nie dla wszystkich eksperymenty z włosami skończyły się dobrze. Zobacz naszą galerię i oceń!

