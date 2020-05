„Na dobre i na złe” deklasuje konkurencję! Zobaczcie ile osób oglądało ostatni odcinek!

Serial "Na dobre i na złe" od 20 lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów i do tej pory bije rekordy oglądalności. W ubiegłą środę, 29 kwietnia 2020 r., TVP 2 wyemitowało ostatni w tym sezonie odcinek serialu „Na dobre i na złe”, który zgromadził absolutnie absolutnie rekordową widownię i zdeklasował konkurencję. Sprawdźcie szczegóły.

"Na dobre i na złe" to najpopularniejszy polski serial medyczny, który od 20 lat przyciąga ogromną widownię. Serial zapewnia stacji TVP2 pozycję lidera w paśmie, zarówno w grupie ogólnej, jak i w grupie komercyjnej. Żaden inny polski serial medyczny nie osiągnął takiego sukcesu! Teraz znowu padł kolejny rekord.

Ostatni odcinek sezonu zgromadził 3 057 000 widzów i dał stacji 20,8% udziału w rynku. W tym sezonie średnia oglądalność serialu wynosiła 2,943,060 widzów, co dało TVP2 średnio 19,90% udziału w rynku i niekwestionowaną pozycję lidera. „Na dobre i na złe” pokonuje konkurencję w swoim paśmie zarówno w grupie ogólnej jak i tzw. grupie komercyjnej 16-49 i 16-59, gdzie uśredniona liczba widzów oglądająca serial to odpowiednio: 855,147 widzów i 15,90% udziału w rynku dla grupy 16-49 i 1,345,051 widzów oraz 16,88% udziału w rynku dla grupy 16-59.

To był dla serialu "Na dobre i na złe" ważny sezon. Obchodziliśmy 20. lecie, którego częścią była akcja charytatywna "Dołóż się do łóżka dla maluszka", którą przeprowadziliśmy wraz z TVP2 i Instytutem Matki i Dziecka. To był wyjątkowy sposób na uczczenie naszej rocznicy i co najważniejsze przyniósł wymierny efekt, bo prawie 300 tys. złotych dla małych pacjentów. (...) Cieszymy się z tego, że 3 miliony widzów spędza z nami środowe wieczory, to dzięki nim od dwóch dekad niezmiennie jesteśmy najpopularniejszym serialem medycznym w Polsce - mówi Stanisław Szymański producent serialu z ramienia firmy Artrama.