2 z 4

Magic Mike XXL



Wybrałem się nie tak dawno temu do kina, a przed seansem, jak zawsze, puszczane były zwiastuny. Wśród nich zapowiedź „Magic Mike XXL”. Koło mnie siedziała pewna para. Tradycyjnie: on i ona :). Gdy skończył się trailer, usłyszałem z jego ust: „Na ten film na pewno nie pójdziemy!”. Nie mam wątpliwości, że chodziło mu o półnagich, świetnie zbudowanych facetów rozbierających się w co drugiej scenie zwiastuna. Ale gdyby to ode mnie zależało, to nie poszedłbym do kina nie z tego powodu, ale dlatego, że zwiastun wygląda zwyczajnie źle.



Wyreżyserowana przez Stevena Soderbergha pierwsza część „Magic Mike” była dobrym kinem obyczajowym, która w poważny sposób podeszła do kontrowersyjnego tematu. Jej bohaterowie byli postaciami z krwi i kości, a nie wysmarowanymi oliwką półgłówkami z siłowni. Oceniając tylko po zwiastunie, druga część filmu będzie zupełnym przeciwieństwem oryginału. Nastawioną na pięknych chłopców tańczących wymyślne układy choreograficzne, dla której fabuła i dialogi będą jedynie tłem.



Jeśli komuś wystarczą wyginające się męskie ciała w ilościach w hurtowych – śmiało może iść do kina. W rolach głównych Channing Tatum, cała grupa pięknych chłopców oraz Andie MacDowell, Elizabeth Banks, Amber Heard i Jada Pinkett Smith.



Werdykt: Dwugodzinny popis Chippendalesów



Zwiastun: