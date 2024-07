3 z 4

Lost River



Nie ma się co oszukiwać, gdyby Ryan Gosling przejawiał niewiarygodny talent do pisania scenariuszy i reżyserowania filmów, to zostałby scenarzystą bądź reżyserem. Został aktorem i taka kolejność rzeczy raczej nie jest przypadkowa. Przystojny aktor, który w świadomości widzów zapisał się głównie zapuszczeniem brody na potrzeby „Pamiętnika”, najwyraźniej uznał, że wystarczająco długo przebywał na planach filmów Nicolasa Windinga Refna („Drive”, „Tylko Bóg wybacza”) i postanowił napisać i wyreżyserować swój film. Który wygląda jak film Nicolasa Windinga Refna.



Gosling (w filmie go nie zobaczymy, jest natomiast jego życiowa partnerka Eva Mendes) zaprasza widzów do onirycznego świata wypełnionego postaciami rodem z filmów Davida Lyncha. To Detroit po kryzysie. W chylącej się ku upadkowi dzielnicy wciąż mieszkają nastoletni zbieracz złomu i jego matka, która nie radzi sobie z życiem. Aby uratować rodzinny dom, chłopak naraża się drobnemu lokalnemu gangsterowi, a matka podejmuje pracę w tajemniczym lokalu oferującym rozrywkę rodem z francuskiego teatru Grand Guignol.



Film trafia do polskich kin dawno po swojej światowej premierze, a dystrybutorzy z pewnością liczą na magię nazwiska Ryan Gosling. I trzeba przyznać, że wyszedł mu całkiem niezły film z zapadającymi w pamięć obrazami i świetną muzyką. Trochę to jednak za mało, żeby nie wystarczyło obejrzeć Lost River na DVD.



Werdykt: Przerost formy nad treścią



