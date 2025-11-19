Muzyczna uczta we Wrocławiu! One Love Music Festival już nadchodzi
Już tej jesieni Wrocław ponownie wypełni się brzmieniami, które łączą pokolenia i muzyczne światy. One Love Wrocław Music Festival wraca 22 listopada – i wszystko wskazuje na to, że tegoroczna edycja będzie jedną z najbardziej różnorodnych w historii wydarzenia. Hala Stulecia ponownie zamieni się w przestrzeń, w której indie spotka się z elektroniką, folk z popem, a wielkie show z kameralnymi emocjami.
One Love to festiwal dla tych, którzy od koncertów oczekują czegoś więcej niż tylko muzyki. Tu każdy szczegół – klimat, wizualizacje, atmosfera – tworzy pełne doświadczenie. W tym roku organizatorzy postawili na wyjątkowy miks artystów, zarówno zagranicznych, jak i z polskiej czołówki. Największym zagranicznym nazwiskiem jest Milky Chance. Niemiecki duet po raz pierwszy zagra we Wrocławiu i przywiezie ze sobą takie hity jak „Stolen Dance”, „Down by the River” czy „Colorado”. Ich koncerty słyną z energii, która natychmiast udziela się publiczności.
Polska scena w najmocniejszym wydaniu
Na festiwalowej scenie pojawi się też Krzysztof Zalewski – wokalista i multiinstrumentalista, który od lat udowadnia, że polska muzyka nie ma żadnych ograniczeń. Jego koncerty to zawsze potężna dawka emocji i charyzmy.
Po kilku latach przerwy wraca również duet The Dumplings, ale… w zupełnie nowej odsłonie. Justyna Święs i Kuba Karaś wystąpią jako The Dumplings Orkiestra, prezentując swoje największe przeboje w symfonicznych aranżacjach.
Nie zabraknie także artysty, który potrafi jednym utworem zatrzymać publiczność w miejscu – Kortez swoim charakterystycznym głosem i minimalistycznymi kompozycjami zapewni w Hali Stulecia intymny, magiczny klimat.
Z kolei Daria ze Śląska, jedno z najciekawszych odkryć ostatnich lat, wprowadzi na scenę swoją niepowtarzalną mieszankę melancholii, ironii i tekstów, które zapadają głęboko w pamięć.
Elektronika, taneczna energia i odkrycia młodego pokolenia
Wrocław odwiedzi również Sofia Kourtesis, peruwiańska DJ-ka i producentka, której sety są pełne ciepła, rytmu i transowej elektroniki. O dobrą zabawę zadba też polski duet Catz’n Dogz, znany z występów na największych klubowych scenach świata.
Nową falę songwriterów reprezentować będzie Dawid Tyszkowski – młody, ale niezwykle dojrzały twórca, który w krótkim czasie zdobył lojalną publiczność. Folkową delikatność i liryzm zapewni kwartet Lor, a duet Smolik // Kev Fox zabierze widzów w podróż przez subtelne brzmienia elektroniki i akustycznej wrażliwości.
Na scenie pojawi się też świeża energia — NEWSKIN, finaliści pierwszej edycji konkursu FNOMN organizowanego przez Dawida Podsiadłę, którzy zaprezentują taneczne, nowoczesne brzmienia z mocnym basem.
Dwie sceny, nowe przestrzenie i festiwalowy klimat w pełnej krasie
Koncerty podczas One Love Wrocław Music Festival odbędą się na dwóch scenach – głównej i alternatywnej. Dzięki temu w programie zmieszczą się zarówno duże produkcje, jak i bardziej intymne występy. Organizatorzy przewidzieli także specjalne strefy relaksu, ofertę gastronomiczną i miejsca, gdzie muzyka towarzyszyć będzie uczestnikom przez cały festiwalowy dzień.
Aktualizacje i ogłoszenia dotyczące wydarzenia pojawiają się regularnie w social mediach festiwalu – na Facebooku i Instagramie.
Bilety w wersjach STANDARD, VIP i SUPER VIP są dostępne na stronie www.onelove.pl
One Love Wrocław Music Festival
- 22 listopada
- Hala Stulecia, Wrocław
- Line-up: Milky Chance, Zalewski, Kortez, The Dumplings Orkiestra, Daria ze Śląska, Catz’n Dogz, Sofia Kourtesis, Smolik // Kev Fox, Dawid Tyszkowski, Lor, NEWSKIN