One Love to festiwal dla tych, którzy od koncertów oczekują czegoś więcej niż tylko muzyki. Tu każdy szczegół – klimat, wizualizacje, atmosfera – tworzy pełne doświadczenie. W tym roku organizatorzy postawili na wyjątkowy miks artystów, zarówno zagranicznych, jak i z polskiej czołówki. Największym zagranicznym nazwiskiem jest Milky Chance. Niemiecki duet po raz pierwszy zagra we Wrocławiu i przywiezie ze sobą takie hity jak „Stolen Dance”, „Down by the River” czy „Colorado”. Ich koncerty słyną z energii, która natychmiast udziela się publiczności.

Polska scena w najmocniejszym wydaniu

Na festiwalowej scenie pojawi się też Krzysztof Zalewski – wokalista i multiinstrumentalista, który od lat udowadnia, że polska muzyka nie ma żadnych ograniczeń. Jego koncerty to zawsze potężna dawka emocji i charyzmy.

Po kilku latach przerwy wraca również duet The Dumplings, ale… w zupełnie nowej odsłonie. Justyna Święs i Kuba Karaś wystąpią jako The Dumplings Orkiestra, prezentując swoje największe przeboje w symfonicznych aranżacjach.

Nie zabraknie także artysty, który potrafi jednym utworem zatrzymać publiczność w miejscu – Kortez swoim charakterystycznym głosem i minimalistycznymi kompozycjami zapewni w Hali Stulecia intymny, magiczny klimat.

Z kolei Daria ze Śląska, jedno z najciekawszych odkryć ostatnich lat, wprowadzi na scenę swoją niepowtarzalną mieszankę melancholii, ironii i tekstów, które zapadają głęboko w pamięć.

Daria ze Śląska fot. Adam Słomiński/ materiały prasowe

The Dumplings Orkiestra fot. Sylwia Maciuk materiały prasowe

Zalewski fot. mat. prasowe

Elektronika, taneczna energia i odkrycia młodego pokolenia

Wrocław odwiedzi również Sofia Kourtesis, peruwiańska DJ-ka i producentka, której sety są pełne ciepła, rytmu i transowej elektroniki. O dobrą zabawę zadba też polski duet Catz’n Dogz, znany z występów na największych klubowych scenach świata.

Nową falę songwriterów reprezentować będzie Dawid Tyszkowski – młody, ale niezwykle dojrzały twórca, który w krótkim czasie zdobył lojalną publiczność. Folkową delikatność i liryzm zapewni kwartet Lor, a duet Smolik // Kev Fox zabierze widzów w podróż przez subtelne brzmienia elektroniki i akustycznej wrażliwości.

Na scenie pojawi się też świeża energia — NEWSKIN, finaliści pierwszej edycji konkursu FNOMN organizowanego przez Dawida Podsiadłę, którzy zaprezentują taneczne, nowoczesne brzmienia z mocnym basem.

Smolik_Kev Fox fot. Adrian Obręczarek materiały prasowe

Catz _n Dogz fot. Jesus Ugalde materiały prasowe

Dawid Tyszkowski fot. Kuba Kaźmierczak materiały prasowe

Lor fot. mat. prasowe

NEWSKIN fot. Alicja Kozak materiały prasowe

Dwie sceny, nowe przestrzenie i festiwalowy klimat w pełnej krasie

Koncerty podczas One Love Wrocław Music Festival odbędą się na dwóch scenach – głównej i alternatywnej. Dzięki temu w programie zmieszczą się zarówno duże produkcje, jak i bardziej intymne występy. Organizatorzy przewidzieli także specjalne strefy relaksu, ofertę gastronomiczną i miejsca, gdzie muzyka towarzyszyć będzie uczestnikom przez cały festiwalowy dzień.

Aktualizacje i ogłoszenia dotyczące wydarzenia pojawiają się regularnie w social mediach festiwalu – na Facebooku i Instagramie.

Bilety w wersjach STANDARD, VIP i SUPER VIP są dostępne na stronie www.onelove.pl

One Love Wrocław Music Festival

22 listopada

Hala Stulecia, Wrocław

Line-up: Milky Chance, Zalewski, Kortez, The Dumplings Orkiestra, Daria ze Śląska, Catz’n Dogz, Sofia Kourtesis, Smolik // Kev Fox, Dawid Tyszkowski, Lor, NEWSKIN

Milky Chance fot. mat. prasowe