Kolekcja Star Wars x Pandora to prawdziwa gratka dla wielbicielek pięknej biżuterii i sagi dziejącej się w odległej galaktyce. Uwielbiasz Gwiezdne Wojny? To świetna motywacja, by kupić piękną logowaną bransoletkę i zbierać zawieszki z bohaterami filmu. Jeśli natomiast już posiadasz bransoletkę Pandory z kolekcji Moments, możesz wzbogacić ją o nowe charmsy. Wybrałyśmy trzy, według nas, najładniejsze!

Synonim przyjaźni

Najwierniejszy z bohaterów Star Wars? Oczywiście Chewbacca! To symbol przyjaźni, który możesz podarować bliskiej osobie, by przypominał o tym, co naprawdę ważne. Detale takie jak ułożenie włosów oraz trójwymiarowy pasek sprawiają, że charms z kolekcji Star Wars x Pandora wygląda jak żywy.

Kobieca siła

Podziwiasz księżniczkę Leię? Bądź nieustraszona i dzielna jak ta bohaterka. Piękny i dopracowany w najdrobniejszych szczegółach podwójny charms przedstawia jej podobiznę oraz motyw gwiazd w postaci niebieskich kryształków. Motywujące hasło „Nie zadzieraj z tą księżniczką” doda ci odwagi i determinacji w dążeniu do celu!

Energia i wola walki

Inspirowany początkową sceną filmu charms przedstawiający dwa miecze świetlne to idealny dodatek, przypominający o wewnętrznej energii i woli walki. Napis „Niech moc będzie z Tobą” zmotywuje w momencie zwątpienia.

