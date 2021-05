Czy mural może oczyścić zanieczyszczone powietrze?

Świecąca reklama w centrum dużego miasta to nic niezwykłego. Chyba, że iluminację może włączyć każdy przechodzień, a sam mural neutralizuje zanieczyszczenia. Tylko popatrzcie, jak wygląda kampania CCC, promująca nową linię GO FOR NATURE.

Mural CCC w Warszawie

Użyta do namalowania muralu farba fotokatalityczna naprawdę oczyszcza powietrze. Jak to możliwe? Nie będziemy tu opowiadać o skomplikowanych reakcjach chemicznych, ale w najprostszych słowach warto wyjaśnić ten proces. Spaliny samochodowe osiadają wszędzie, to wiemy, a przy wielkich skrzyżowaniach jest ich wyjątkowo dużo. W centrum Warszawy część z nich osiada na powierzchni muralu CCC. Wtedy zaczyna działać słońce. Promienie w zetknięciu z farbą neutralizują spaliny, czyli rozkładają je na nieszkodliwe dla środowiska związki azotu, wodę oraz nieznaczną ilość CO2. Deszcz spłukuje kurz i gdy znów wychodzi słońce, proces zaczyna się od nowa.

Mat.prasowe

Integralną częścią muralu jest instalacja LED. Jak włączyć światło? Nie musimy uruchamiać dynama siłą własnych mięśni. Wystarczy, że zużytą butelkę PET wrzucimy tam, gdzie trzeba, czyli do recyklomatu stojącego obok. Mural zabłyśnie imponującą iluminacją i to będzie świetne podziękowanie. Autorką projektu graficznego muralu jest Beata Śliwińska BARRAKUZ.

Po zakończeniu kampanii wszystkie butelki z recyklomatu trafią do przetworzenia i nie zanieczyszczą planety. Kolejne pokolenia będą nam za to wdzięczne, Dziś recykling jest właściwie jedyną skuteczną i bezpieczną formą pozbycia się kłopotliwych śmieci. W innym przypadku butelka rozkładałaby się tysiąc lat, emitując do środowiska trujące drobinki.

Mat.prasowe

Plastik z przetworzonej butelki nie zniknie, to oczywiste. Jednak posłuży jeszcze długo i nie trzeba będzie produkować kolejnego. Z butelek PET powstają m.in. długopisy, zabawki, namioty, meble oraz ubrania i buty. Sneakers Sprandi, który widzimy na muralu, w połowie składa się właśnie z przetworzonych butelek, jest więc idealnym symbolem linii Go For Nature. Oprócz butów, w sklepach CCC znajdziemy też czapki, szaliki i torby wykonane z odzyskanego plastiku.

Linia Go For Nature dostępna jest stacjonarnie w sklepach CCC, a także online na www.ccc.eu i w aplikacji marki.

Materiał powstał z udziałem marki CCC