Jedną z wiosennych atrakcji dla widzów TVP2 ma być powrót Anny Muchy do serialu "M jak Miłość", aktorka już wielokrotnie odchodziła z serialu żebym potem powrócić i nie wiedzieć do końca czemu zawsze jest to ogromnym wydarzeniem.

Serialowa Madzia Marszałek spędzi noc z Pawłem Zduńskim (Rafał Mroczek). Kto wie może zostanie z nim na dłużej?

Podobno dzięki odejściu Małgorzaty Kożuchowskiej serial ma się bardzo ożywić.

Nie możecie się już doczekać?