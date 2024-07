Coraz bliżej do porodu Anny Muchy. Już niedługo popularna aktorka pierwszy raz zostanie mamą. W rozmowie z "Vivą" Mucha powiedziała, że nie wie jeszcze, jaką matką będzie, wie za to, jaką na pewno nie będzie.



- Nie będę matką nieomylną, octopusem, Zosią Samosią, czy matką, która za wszelką cenę stara się uszczęśliwiać dziecko na siłę.



A waszym zdaniem jakie jest najlepsze podejście do dzieci? Surowe czy też partnerskie?

(ac)