Anna Mucha w listopadzie ubiegłego roku wróciła do blogowania. Kiedyś dziennik internetowy służył jej głównie za miejsce do lansu i kontrowersyjnych opinii na temat innych. Teraz dotyczy on codziennych wyzwań i kwestii związanych z macierzyństwem. Teksty Ani cieszą się ogromną popularnością. Jej stronę odwiedziło w kilka miesięcy ponad trzy miliony osób!

- Dostaję wiele maili od innych mam - mówi "Party" aktorka. - Dziewczyny dzielą się ze mną doświadczeniem. Podpowiadają, jak radzić sobie z maleństwem, ale też - co jest bardzo miłe - dziękują za inspiracje.

Dla Muchy wsparcie fanów to z pewnością bardzo ważna sprawa w tym trudnym okresie. Trudnym, ale jakże miłym i pouczającym.



