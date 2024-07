Lans na pisanie poradników przez gwiazdy trwa. Nowemu trendowi poddała się także Anna Mucha, która chce iść w ślady koleżanki po fachu, Kasi Cichopek. Aktorka wyda poradnik dla kobiet w ciąży. W końcu Ania na własnej skórze przekonała się jak to jest być w stanie błogosławionym i znosić trudy dnia codziennego. A przecież nikt tak nie zrozumie kobiety jak inna kobieta, najlepiej gwiazda.



- Ania miała sporo czasu na przemyślenia i cały czas robiła notatki - tłumaczy przyjaciółka aktorki w rozmowie z "Życie na gorąco".



Czy druga "Sexy mama" jest potrzebna? Na pewno zmusi do działania pierwszą, która póki co nie ma żadnej konkurencji.



