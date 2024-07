Reklama

23:04 Dziękujemy, że byliście z nami! My zmykamy na afterparty z zagranicznymi gwiazdami, a już jutro galeria i wiele ekskluzywnych materiałów z czerwonego dywanu tylko u nas :)

23:00 Trochę ognia na scenie którego moc czujemy aż w pressroomie :), czyli Ozzy Osbourn, laureat tegorocznej BEST ICON 2014

22:52 Po krótkiej przerwie czas na Alicię Keys

BEST VIDEO...

22:43 I znowu Katy Perry. To jej trzecia nagroda tego wieczoru. Ta gala (chociaż jej nie ma) należy do niej?

22:43 Ariana: "Dzięki wielkie, to naprawdę szalone. Nie wiem co powiedzieć... Dziękuję fanom. To naprawdę ekscytujące być tutaj"

BEST FEMALE 2014 IS...

22:40 ARIANA GRANDE!!! To już druga nagroda dla wokalistki

BEST FEMALE, czyli NAJLEPSZA WOKALISTKA

22:40 Emocje sięgają zenitu. Przed nami pierwsza z najważniejszych kategorii, a nominowane do niej to: Beyonce, Tylor Swift, Ariana Grande, Nicky Minaj, Katy Perry...

22:32 A teraz boski Enrique Iglesias. Porwał publiczność w Hydro Arena

22:28 Katy dziękuje mamie i tacie za dobre geny :) To już druga nagroda tego wieczoru dla Perry

BEST LOOK

22:25 Katy Perry, Nicky Minaj, Iggy Azalea, Rita Ora, Tylor Swift... Która ma najlepszy look? Według widzów na całym świecie KATY PERRY!

BEST WORLD ACT

22:21 Tradycyjnie. Wygrywają Chiny z Bibi Zhou, a my i tak wolimy Dawida ;)

22:20 Swój nieco nudny występ skończył Ed Sheeran, a teraz na scenie pojawił się Afrojack, który wręcza nagrodę dla BEST WORLD ACT. Dostanie ją Dawid?

22:17 Swoją drogą. Zobaczcie jaki odcinek przeszedł Dawid Kwiatkowski, który nie był jedynym Polakiem na "czarnym" czerwonym dywanie. Nasz kraj reprezentował też Wojtek z Warsaw Shore, które wkrótce zobaczy cała Wielka Brytania

22:15 Nie pupą, a piersiami. Tak Nicky Minaj kusiła na scenie. Seks i ogień!

22:13 Kiesza jest rozchwytywana. Może za rok to ona zgarnie najwięcej nagród?

22:11 Przerwa, którą umila Katy Perry i jej "Unconditionally". Pamiętacie ten występ? Nie? Przypominamy poniżej :)

22:08 Po Ozzym, który krótko podziękował fanom występi Ed Sheeran i Enrique Iglesias. Ale zaraz, zaraz... Co Ed pokazał na czerwonym dywanie. Przesadził?

GLOBAL ICON, czyli...

22:06 Ozzy Osbourne! To on w tym roku zgrania wyróżnienie od MTV

21:56 Takiego aplauzu nie miał nikt! W końcu na scenie NICKY MINAJ i "Anaconda"

21:53 Nicky wróciła. Skromnie jak na nią. A tymczasem czekamy na Alicię Keys

NAJLEPSZA PIOSENKA Z PRZESŁANIEM

21:52 Beyonce! Niestety nie ma jej z nami

BEST HIP-HOP

21:41 Eminem, Nicki Minaj, Kanye West, Drake i Iggy Azalea w tym roku byli najlepsi według MTV. Zwycięzca może być tylko jeden, a jest nią... NICKY MINAJ!!!

21:40 Nicki Minaj wysyła soczystego buziaka dla Katy Perry, która nie pojawiła się w Glasgow. Gwiazda obecnie jest w trasie koncertowej po Australii. Krótkie pozdrowienia zostawiła dla swoich fanów w Europie :)

21:37 Jest i Redfoo z LMFAO

21:35 Tymczasem za kulisami... Dawid Kwitakowski i Ariana Grande

21:31 Ariana Grande ze swoją pierwsza nagrodę. Czy będą kolejne?

21:30 Zanim poznamy kolejnych zwycięzców pora na występ kolejnego gościa. Z przebojem "Boom Boom" do Glasgow przyjechali Ray Foxx i Rachel K Collier. Publiczność wydaje się być jednak nieco znudzona

BEST POP IS...

21:27 One Direction! Chłopaków zabrakło w Glasgow, ale pozdrowili publiczność i podziękowali za nagrodę z ogromnego telebima

Best Pop, czyli najlepszy wykonawca POP

21:26 Katy Perry, Miley Cyrus, One Direction, 5 Seconds of Summer czy Ariana Grande? Chwila napięcia i...

21:25 A tak ubrała się Kisza. Jak oceniacie jej stylizację?

21:18 Pierwsza przerwa :) Za chwilę dalsza część show! W telewizji reklamy, a w Hydro Arena Miley Cyrus i jej występ z ubiegłego roku

21:11 A teraz... Kiesza i jej mega hit "Hideaway"! Kanadyjka wyszła z ... budki telefonicznej i porwała publiczność. Szacun

Nowa twarz

21:11Zwyciężczynią została... Ariana Grande: O Boże, dziękuję bardzo! To szalony czas w moim życiu. Chcę podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają od początku kariery!

Zaczęło się!

21:05 Galę otwiera Ariana Grande ze swoim hitem "Breakin Free". Co za show! Publiczność zachwycona

Ostatnia minuta!

21:00 Do wielkiej gali pozostały ostatnie chwile! Tak wygląda serwis prasowy. Dziennikarze z całego świata relacjonują wielką galę. Dla Polski tylko my :)

20:48 14 minut! Fani zebrani na miejscu, w przerwie największe światowe hity z Nicki Minaj na czele :) Ojjj, gorrrrąco

Hydro Arena w Glasgow gotowa na przyjęcie fanów!

20:48 Tak wita nas hala, w której odbywa się tegoroczna gala MTV EMA 2014!