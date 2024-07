Chociaż od rozstania Dody i Nergala minęło już wiele miesięcy to skutki tej decyzji są odczuwalne do tej pory. Okazuje się, że Doda nie może już liczyć na starych znajomych, którzy ponoć odwrócili się od niej po zerwaniu z Darskim.

Jak poinformował „Fakt” piosenkarka chciała utrzymywać znajomość z Czesławem Mozilem, którego poznała dzięki ówczesnemu narzeczonemu. Jednak kiedy Doda poprosiła Mozila o spotkanie, ten odmówił artystce.

- Nie wiem, czy nie miał czasu, czy po prostu nie miał ochoty się z nią spotkać. Jakby nie było, Doda odebrała to jako męską solidarność z Nergalem i jest przekonana, że on nastawił Czesława przeciwko niej- zdradziła w „Fakcie” znajoma Doroty.

Czyżby „Królowa” obawiała się, że Nergal odbierze jej wszystkich znajomych?

Reklama