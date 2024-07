Ponad dziewięć lat temu Odeta Moro-Figurska wraz z Michałem Figurskim zostali rodzicami córeczki Sonii. Dziewczynka jest oczkiem w głowie swojej sławnej mamy, która w rozmowie z magazynem "Pani domu" przyznała, że przyjście na świat dziewczynki całkowicie ją odmieniło. Prezenterka znana m. in. z porannego programu "Kawa czy herbata" dodaje jednak, że według niej nie ma idealnych matek. Odeta Moro-Figurska zdradza jak poradzić sobie w roli matki.

- Idealnych matek nie ma! I dobrze, bo wychowałyby zakompleksione dzieci dążące do sprostowania ich wygórowanym oczekiwaniom. Jedno wiem na pewno: prawie idealna matka to taka, która jest dobra nie tylko dziecka, ale i dla siebie. Nie można poświęcać się innym, zapominając o sobie. To rodzi frustrację, niechęć do swojej roli.