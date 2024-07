Jeśli masz problem z dobieraniem kolorów, ten trend jest dla Ciebie strzałem w dziesiątkę! Tak zwany total look lub monokolor to jeden z najpopularniejszych trendów tej jesieni!

Najgorętszymi barwami w sezonie będą m.in. purpura, musztarda, burgund i kolor żółty! My wybraliśmy właśnie ten ostatni, bo najłatwiej rozweseli każdy jesienny dzień!



Więcej o monokolorze dowiesz się w magazynie FLESZ!



Od lewej: Blumarine, Ashish, Versace.

Reklama

jm