Monika Mrozowska przeżywa teraz trudne chwile. Aktorka pożegnała właśnie swoją ukochaną babcię Tereskę. Gwiazda "Rodziny zastępczej" była bardzo zżyta z seniorką rodu. Monika Mrozowska postanowiła uczcić jej pamięć bardzo osobistym wpisem na Instagramie.

Okazuje się, że wiele jej zawdzięcza...

Monika Mrozowska od lat nie występuje na szklanym ekranie. Gwiazda zajęła się rozwijaniem swojej drugiej pasji, jaką jest zdrowe gotowanie. Okazuje się, że babcia Moniki Mrozowskiej również była świetną kucharką. I choć gotowała nieco inaczej niż jej wnuczka, aktorka wspomina jej kuchnię z łezką w oku. Oprócz tego celebrytka w swoim wpisie na Instagramie przypomniała o jeszcze jednym nawyku swojej babci, który kiedyś ją denerwował, a dziś wywołuje u niej ciepłe uczucia.

Śmieszyło mnie to, że Babcia jest tak konsekwentna w swoich wyborach... Przykrywanie grubą, puchową kołdrą kilka razy w nocy i zamykanie otwieranego przeze mnie okna, nawet latem, bo mnie „zawieje”... Tereska❤️ Jak mnie to przykrywanie irytowało, ile razy się z nią o to pokłóciłam... Miałam jedną Babcię. Ale taką na 200% Taką, która zrobiłaby dla nas wszystko ❤️ Teresko, pozdrów od nas koniecznie Dziadka Stasia. Będzie nam tu Ciebie bardzo brakować ...???? - zakończyła swój wpis Monika Mrozowska.