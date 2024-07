Monika Mrozowska weźmie drugi ślub? Aktorka po rozstaniu z Maciejem Szaciłło, ułożyła sobie życie u boku operatora filmowego Sebastiana Jaworskiego. Jakiś czas temu para zaręczyła się, a teraz przygotowują się już do ślubu! Aktorka opowiedziała nam o poszukiwaniach sukni ślubnej.

Monika Mrozowska przygotowuje się do ślubu

"Jestem zaręczona, wiec przyszedł do głowy pomysł, żeby zacząć się rozglądać za suknia ślubna. To była duża zabawa dla moich córek i córki Sebastiana, które mogły pobuszować po tym sklepie. Miałam problem, żeby się zdecydować na jedną jedyną. Wybrałam sukienkę, która nie do końca była w typie moich dzieci, ale ja się w tym najlepiej czułam", zdradziła Party.pl, Monika Mrozowska.

Aktorka spotyka się z Sebastianem Jaworskim już od blisko 3 lat. We wrześniu 2014 roku przyszedł na świat ich syn Józef. Posłuchajcie, co jeszcze Monika opowiedziała o przygotowaniach do ślubu!

Premiera programu "Salon sukien ślubnych" odbędzie się 12 lutego o godz. 22.00 na kanale TLC. Odcinek z Moniką Mrozowską zobaczymy 25 marca.

Monika Mrozowska na spacerze z synkiem Józiem i partnerem Sebastianem Jaworskim

Monika Mrozowska wychodzi z budynku TVP