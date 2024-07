Sezon medialnych imprez rozpoczął się na dobre i niemal każdego dnia odbywa się event, na który są zapraszane gwiazdy. Wczoraj celebryci z rodzinami zjawili się na gali z branży hotelarskiej. Przypomnijmy: Celebrytki z rodzinami na Gali Hotel Przyjazny Rodzinie. Kto przyszedł?

Jedną z nich była Monika Mrozowska, która pojawiła się na imprezie ze swoimi córkami. Niestety, młoda mama zaliczyła niezłą modową wpadkę i to na całej linii. Sukienka z taniej imitacji skóry prezentowała się tandetnie, w dodatku jej fason zniekształcił sylwetkę, a przecież Monika jest bardzo zgrabna i może pochwalić się nienaganną figurą. Duży naszyjnik nie dodawał całości uroku, a fatalny makijaż był tylko gwoździem do trumny, nie wspominając już o fryzurze i grzywce, która wyraźnie wymknęła się spod kontroli. Wielka szkoda, bo Mrozowska to przecież piękna kobieta!

Monika Mrozowska i jej fatalna stylizacja. Mogła wyglądać gorzej?

Gwiazdy na imprezie Hotel Przyjazny Rodzinie: