Monika Miller, wnuczka Leszka Millera w Tańcu z Gwiazdami? Młoda celebrytko opowiedziała jakie propozycje ostatnio dostaje. Czy tę przyjeła?

Monika Miller zasłynęła kilka miesięcy temu, gdy jej zdjęcie pojawiło się na… profilu społecznościowym jej dziadka. Jej dziadek - były premier Leszek Miller chciał się pochwalić wnuczką w dniu jej urodzin, tak spontanicznie. I wtedy się zaczęło! Serwisowi Plejada.pl Monika Miller opowiedziała o tym jak to jedno zdjęcie zmieniło jej życie.

Byłam we Włoszech i zadzwonił do mnie ktoś z nieznanego numeru. Okazało się, że to dziennikarz, który chce przeprowadzić ze mną wywiad. Byłam zdziwiona. (…) Powiedział mi wtedy, że dziadek wrzucił moje zdjęcie na Twittera i że piszą o mnie wszystkie portale plotkarskie. Złapałam się za głowę. Kompletnie się tego nie spodziewałam - mówi Plejadzie Monika.