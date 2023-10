Monika Goździalska w rozmowie z Party.pl opowiedziała o bardzo trudnych chwilach w swoim życiu. Okazuje się, że córka bohaterki "The Real Housewives. Żony Warszawy" jakiś czas temu chciała odebrać sobie życie. Monika Goździalska podzieliła się bolesnym doświadczeniem.

Tydzień temu wystartował nowy program Polsatu z udziałem Moniki Goździalskiej. Celebrytka dołączyła do grona bohaterek "The Real Housewives. Żony Warszawy". Goździalska już od wielu lat jest związana z show-biznesem. Widzowie poznali ją kiedy występowała w reality show "Big Brother", ale w ostatnim czasie chętnie pojawiała się na branżowych imprezach. Teraz udało nam się z nią porozmawiać, a przed naszą kamerą opowiedziała o najtrudniejszym momencie w swoim życiu. Monika Goździalska nie ukrywa bowiem, że jej córka chciała odebrać sobie życie.

Ona przychodziła do mnie, że ona jest nieszczęśliwa i nie chce żyć. I tak naprawdę chęć próby samobójczej to jest pikuś przy tym wszystkim, co przeżywa matka dziecka, które nie chce żyć. To jest coś, czego nie chcesz w swoim życiu doświadczać bo ty dałaś jej życie, a ktoś przychodzi i siada, a to twoje dziecko, ona jest piękna (...) i mówi, ja nie chcę żyć- wyznała Monika Goździalska.