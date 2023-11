Monika Borzym przywitała na świecie swoje pierwsze dziecko! Co ciekawe, znana piosenkarka jazzowa już dawno została mamą, jednak do tej pory trzymała to w tajemnicy. Teraz wygadał się jej... partner! Czy Monika Borzym będzie na niego zła?

Zobaczcie, w jaki sposób ukochany piosenkarki zdradził, że zostali rodzicami.

Monika Borzym została mamą. Zdjęcie dziecka

O tym, że Monika Borzym jest w ciąży, pisaliśmy w maju. Wtedy też artystka wyjawiła w "Dzień Dobry TVN", że jest w 5. miesiącu ciąży. Jej pierwsze dziecko miało przyjść na świat w sierpniu.

Choć od tego momentu minęło już sporo czasu, Monika Borzym nigdzie nie ogłosiła, że urodziła. Na próżno szukać takiej informacji na jej kontach na portalach społecznościowych. Monika Borzym nie opublikowała też żadnego zdjęcia maleństwa. Aż do teraz... Ich słodką tajemnicę zdradził partner piosenkarki, Michał Bryndal!

Mężczyzna opublikował na swoim Instastory zdjęcie z pizzerii, na którym widać urocze maleństwo.

Nie zapominamy o ideałach sierpnia - napisał partner Moniki Borzym.

Wygląda więc na to, że ich rodzina powiększyła się i to kilka miesięcy temu! Nie wiadomo jednak, czy doczekali się syna, czy też córki. Zdjęcie może sugerować, że jest to chłopiec.

Kim jest Monika Borzym?

Monika Borzym jest znaną wokalistką jazzową, która już w wieku 19 lat odnosiła swoje pierwsze sukcesy. To właśnie wtedy, dzięki Michałowi Urbaniakowi, zagrała koncert w Sali Kongresowej. Artystka ma na swoim koncie pięć płyt. Ostatnio mogliśmy ją podziwiać w 7. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie fenomenalnie wcieliła się między innymi w Adele czy też Violettę Villas. Kilka miesięcy temu na rynku ukazał się także numer "Playboya" z Moniką Borzym na okładce. Piosenkarka tą sesją chciała udowodnić, że kobiety w rozmiarze 40 czy też 42 również mogą wyglądać sexy i czuć się świetnie w swoim ciele.

Prywatnie Monika Borzym przez kilka lat była żoną Makarego Janowskiego, syna Roberta Janowskiego i Katarzyny Kalicińskiej-Goczał. Obecnie piosenkarka jest w związku z muzykiem grupy Voo Voo, Michałem Bryndalem. Jego bratem jest znany satyryk, Rafał Bryndal.

Szczęśliwym rodzicom składamy szczere gratulacje!

Monika Borzym koncertowała niemal do samego rozwiązania. Tak prezentowała się w zaawansowanej ciąży