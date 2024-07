Przez dwa dni (23-24 marca) klienci odwiedzający krakowskie centrum Bonarka City Center będą mogli wziąć udział w niezwykłym wydarzeniu. Obejrzą najnowsze trendy i kolekcje obowiązujące w sezonie wiosna/lato 2013, zaprezentowane w pokazie mody przygotowanym przez profesjonalnego stylistę.

Na wybiegu pokażą się uczestniczki programu „Top Model. Zostań modelką”, którego trzeci sezon emitowany będzie w TVN już wkrótce. Jakie trendy zdominują sezon wiosna/lato? Paski czy kropki? Kolorowe wzorki czy ponadczasowe zestawienie biel-czerń? Odpowiedzi na te pytania już w marcowy weekend.

Ale to będzie jedynie wstęp do największej sobotniej atrakcji wieczoru, jaką będą modowe konfrontacje, czyli „Bój o strój”. Rzecz nieorganizowana nigdzie wcześniej, stanowiąca nowość nie tylko w imprezach centrów handlowych. Kto jest lepszy: kobiety czy mężczyźni? Tym razem osią sporu będzie tematyka mody, znajomość trendów i wyczucie stylu. Prawdą jest, że mężczyźni w ogóle nie potrafią się ubrać? Czy aby na pewno każda kobieta posiada dodatkowy zmysł – zmysł mody? O tym będzie można przekonać się właśnie podczas modowych konfrontacji. Do rywalizacji staną dwie drużyny: męska i żeńska, wyłonione podczas facebookowego castingu (facebook.com/bonarkacitycenter). Przez cały weekend oba teamy prezentować będą swe wymyślne kreacje, będące odpowiedzią na wyzwania rzucone przez bezlitosne jury.

A zasiądą w nim prawdziwe modowe autorytety. Pomysły obu drużyn oceni Agnieszka Ścibior (dyrektorka kreatywna „Viva!”), Agnieszka Maciejak (projektantka szyjąca stroje dla wielu polskich gwiazd), Jola Czaja (odpowiedzialna za wizerunek celebrytów) oraz Alice Point (jedna z najbardziej uznanych modowych blogerek). Prowadzącą event przez dwa dni będzie najpiękniejsza Polka, Małgorzata Kożuchowska, która pełni jednocześnie rolę ambasadorki Bonarki przez cały 2013 rok. Jej towarzyszem będzie Piotr Gąsowski.