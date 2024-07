Kobieta est by eS. jest sobą i chce taką pozostać bez względu na okoliczności, w których się znajduje. Posiada umiejętność wyrażania siebie w sposób dyskretny, lecz wyrazisty, pozbawiony ostentacji, ale niemożliwy do przeoczenia. Kobieta est by eS. uwodzi detalem, bo zna jego siłę, wybiera niebanalną formę, bo ta dobrze koresponduje z jej charakterem.

Wiosenno-letnia odsłona marki to konsekwentna kontynuacja i rozwój tematów z poprzednich sezonów. Spójność, wyrazisty charakter i precyzyjnie określona wizja est by eS. doskonale odpowiadają złożonym osobowościom, różnorodnym stylom życia i rozmaitym okolicznościom w jakich żyją współczesne kobiety. Projektantka marki, Gosia Sobiczewska po raz kolejny udowadnia, że ważniejsza od najbardziej aktualnych tendencji w modzie jest dla niej kobieta jako taka. Dlatego proponuje jej skrojony na miarę wybór trendów, które naturalnie, bez zbędnych komplikacji wpiszą się w jej codzienność.

Siła wiosenno-letniej kolekcji est by eS. to w dużej mierze umiejętność budowania całości na kontrastach. Jest zadziornie i romantycznie. Ubrania powstały na bazie łączenia tkanin naturalnych z technicznymi. Włókno bambusowe, wiskoza i batyst spotykają się z impregnowaną bawełną, a delikatną kolorystykę przełamują desenie pasków i mocne plamy barwne. Spokój beży i wanilii oraz stonowane niebieskości i krople intensywnego fioletu w harmonii sąsiadują z soczystą i neonową zielenią. Projektantka intryguje. Biorąc na warsztat proste, klasyczne fasony, za pomocą efektownych wykończeń, dopracowanych detali i starannie przemyślanych krawieckich rozwiązań, nadaje im zupełnie nową jakość.

TRACK3 to trzecia kompletna kolekcja est by eS. i ścieżka, która stanowi naturalne przedłużenie poprzednich dwóch tematów. Stale rosnące grono zadowolonych entuzjastek marki potwierdza, że to właściwy tor. W drogę zatem!

